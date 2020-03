Dos municipios anunciaron como inscribirse para obtener los $10.000 de Anses

Este jueves 26 de marzo, las autoridades de Ullum y Angaco le informaron a los vecinos de sus respectivos departamentos, los pasos que deben seguir para poder pre inscribirse y solicitar el Ingreso Familiar de Emergencia (IFE) entregado por la Administración Nacional de la Seguridad Social. Este beneficio extraordinario consiste en la entrega de $10.000 que, en un principio sólo será por el mes de abril.

Primero las autoridades dejaron en claro quienes están aptos para poder adquirir este beneficio, recordando que los requisitos son los siguientes:

- Ser argentino nativo o naturalizado y residente, con una residencia legal en el país no inferior a 2 años.

- Tener entre 18 y 65 años de edad.

- Que el titular o su grupo familiar no tenga ingresos provenientes de:

+ un trabajo en relación de dependencia en el sector público o privado;

+ ser monotributista de categoría C o superior, o del régimen de autónomos

+ una prestación de desempleo

+ jubilaciones, pensiones o retiros contributivos o no contributivos nacionales, provinciales, municipales.

+ planes sociales, salario social complementario, Hacemos Futuro, Potenciar Trabajo u otros programas sociales nacionales, provinciales o municipales.

- El IFE es compatible con el cobro de la Asignación Universal por Hijo, la Asignación por Embarazo y el programa Progresar.

Una vez que los vecinos tengan en claro si cumplen o no los requisitos para poder acceder a este beneficio, aquellos que si estén aptos, deberán realizar el trámite de la siguiente manera. Se realiza por internet, no es necesario acudir presencialmente a ninguna oficina.

Luego, se debe completar un formulario digital con datos personales y establecer una cuenta bancaria (CBU) para el cobro. Aquellos que cobran Asignación Universal por Hijo o por Embarazo y cumplen los requisitos van a cobrar automáticamente, así que no necesitan realizar este trámite.

Para poder terminar de forma satisfactoria todo este procedimiento, se deben tener en cuenta las siguientes fechas de pre inscripción, dependiendo de la terminación de los DNI de los solicitantes:

DNI terminado en 0 y 1, completá el formulario el viernes 27 de marzo.

DNI terminado en 2 y 3, completá el formulario el sábado 28 de marzo.

DNI terminado en 4 y 5, completá el formulario el domingo 29 de marzo.

DNI terminado en 6 y 7, completá el formulario el lunes 30 de marzo.

DNI terminado en 8 y 9, completá el formulario el martes 31 de marzo.