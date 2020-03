"No bajaremos los brazos", el mensaje de Carlos Maza a todos los angaqueros

El intendente del departamento de Angaco, Carlos Maza Peze, publicó un comunicado oficial en donde le pide a todos los vecinos que, entre otras cosas, pongan en sus oraciones a todos los integrantes del equipo de trabajo que lo acompaña, ya que día día ponen en riesgo su vida, tratando de prevenir los posibles contagios de coronavirus.

En esta carta, Maza le pide a los vecinos del departamento, que sean agradecidos con todas las tareas que se llevan a cabo en Angaco, sobre todo con los esfuerzos que realizan diariamente para tratar de llegar a todos los domicilios, brindando la mayor asistencia posible. Sobre esto, el funcionario aprovechó para pedir disculpas a todos los sectores a los que aún no han podido llegar.

Finalmente, ante el primer caso positivo de coronavirus en la provincia, el intendente le solicitó a todos los angaqueros, que no salgan a la calle, que permanezcan en sus viviendas y que continúen respetando la cuarentena establecida por el Gobierno de la Nación.

El comunicado oficial dice lo siguiente:

"Queridos vecinos de Angaco: como todos ya sabemos y es de público conocimiento ya hay un primer caso de covid 19 en nuestra provincia. Sabemos que estamos atravesando una situación complicada tanto en nuestra provincia y también en nuestro departamento. Demás está decirles que hacemos un esfuerzo enorme para tratar de llegar a cada hogar de nuestros vecinos. Yo no estoy pidiendo que nos feliciten porque es nuestro compromiso y deber para con ustedes. Nuestra vocación de servicio es lo que nos impulsa a seguir trabajando por el bien común a pesar de que ponemos en riesgo la salud de todo el equipo de trabajo que me acompaña.

Solo quiero pedirles que de una vez por todas nos dejemos de mirar como desconocidos. Que sepamos agradecer lo poco o mucho que puede llegar a cada uno de nuestros hogares.

Les pido que en sus oraciones pidan por todo el equipo de trabajo que me acompaña, desde el personal de recolección de residuos hasta el personal que acompaña con las ayudas que llevamos a cada domicilio.

Cada uno de nosotros exponemos nuestras vidas y tenemos familia como más de cada uno de ustedes, a las cuales también ponemos en riesgo.

No bajaremos los brazos a pesar de que recibamos muchas críticas, algunos constructivas y otras no. Tan solo Dios sabe cuánto nos exponemos día a día para ayudar a nuestra gente.

Pido disculpas a todos aquellos sectores que aún no hemos podido llegar, hacemos todo lo posible para llegar a cada sector.

Quiero agradecer a cada uno de los vecinos que recibieron con agrado nuestra pequeña colaboración, pero principalmente a todo el equipo de trabajo que desde que comenzó la cuarentena nunca bajaron los brazos y muchos de ellos dejaron de pasar tiempo con sus familias y sus hijos por ponerse al servicio de nuestra comunidad.

Dios acompañara, como siempre lo hizo, a cada una de estas personas. Gracias por dejar de pensar en uno mismo y ponerse a pensar en nuestro pueblo. Algún día Angaco sabrá decir gracias.

Dios los bendiga a todos. Respetemos la cuarentena y colaboremos quedándonos en casa".