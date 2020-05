Atención capitalinos: camión recorrerá el departamento vendiendo garrafas de gas

Las autoridades de la Municipalidad de Capital, le informaron a todos sus vecinos, que comenzará a visitar distintos puntos del departamento, un camión vendiendo garrafas de gas. Este vehículo estará presente en el municipio durante el próximo martes, miércoles y viernes.

El precio de este producto fue acordado previamente con Nación, para evitar sobreprecios, y forma parte del "Operativo Garrafa". Se informó que la garrafa de 10 kg tendrá un valor de $355 y la de 15 kg, $530. La entrega fue organizada en la provincia por la Dirección de defensa al Consumidor dependiente del Ministerio de Producción y Desarrollo Económico de San Juan.

Se mencionó que el camión estará cargado con 100 garrafas de 10kg y 80 de 15kg, en total 180 garrafas por viaje. Finalmente, se informó que los tres puntos que fueron establecidos para la entrega, son los siguientes:

- Martes 5 de mayo: Unión Vecinal del B° Cabot en Concepción.

- Miércoles 6 de mayo: será el turno del CIC del B° Manantial en Trinidad.

- Viernes 8 el camión recalará en el Club Colón Juniors, Desamparados.

Además, se aclaró que los beneficiarios deberán respetar las medidas de distanciamiento social, uso de tapabocas y demás medidas de higiene y seguridad. La personas no pueden ir acompañada de familiares o niños al lugar, y la persona que no tenga barbijo o tapa boca no podrá hacer la cola ni comprar la garrafa, por ende no se le entregará el número de espera.