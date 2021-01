Video: tensión en los vecinos de Alto de Sierra que piden viviendas

Tensos momentos se vivieron en una reunión espontánea que tuvo el intendente de Santa Lucía, Juan José Orrego, junto a vecinos de la zona de Alto de Sierra. Estos últimos habían cortado la calle en reclamo de mejoras edilicias en la zona.

El hecho comenzó cerca de las 18, cuando los vecinos procedieron a cortar la ruta posterior a la calle Bahía Blanca, arteria previa a cruzar el puente de San Martín. Allí, exigieron la presencia del intendente en busca de 'soluciones', aunque las mismas no dependen de la Intendencia.

Precisamente el mandatario departamental llegó para escuchar los pedidos pero comenzó la tensión. Pidieron soluciones habitacionales, mejoras cloacales, asistencia en daños estructurales, entre otros ítems. A medida que se hacían escuchar los reclamos, las voces subían de tono. 'Voy a hablar con el gobernador para ver que se puede hacer', respondió Orrego ante la ola de pedidos.

Sin embargo, la respuesta no calmaba los ánimos. 'No me bardees, porque estamos hablando con respeto. Me están apuntando a mí algo que yo no puedo hacer, pero yo estoy para ayudar', afirmaba el ex diputado departamental.

El intendente también prometió la presencia de Marcelo Yornet, titular del IPV, y aseguró que este jueves realizarán un relevamiento para cuantificar las familias afectadas.

RECLAMOS EN 9 DE JULIO

Situación similar se vivió en 9 de Julio, en la zona de las Chacritas, frente a la Fábrica de Taranto. El pedido era por falta de agua, problema que data de hace tiempo, aseguraron los vecinos. Canal 13 comprobó que efectivamente el suministro de agua no está asegurado.