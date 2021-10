Viví la agenda de este finde con una apuesta fuerte a la cultura en Capital

La Municipalidad de la Capital organizó una grilla de variadas actividades para disfrutar en este fin de semana. Se trata de una serie de actividades para que lo disfruten las personas de todas las edades y gustos.

Durante la jornada del viernes se llevó a cabo “El cielo en mi Barrio”, astroturismo para toda la familia. La actividad fue realizada en el transcurso de la tarde, en Plaza Ejército Argentino del Barrio Parque de Mayo. Allí se llevó a cabo una charla sobre astronomía y observación del cosmos a cargo de la Lic. Silvina Luna, para observar diversos cuerpos celestes del universo, fotografías y mucho más.

En continuidad con la agenda del fin de semana, este sábado 30 de octubre se podrá vivir las siguientes actividades:

Capital como punto de partida del GP de Baquets

Nuestra ciudad será testigo de la partida del Gran Premio Roadbook de Baquets Edición Andes Centrales, con gran cantidad de joyas mecánicas recorrerá los mejores paisajes y caminos de San Juan, Mendoza, Neuquén y Rio Negro. Organizado principalmente por la Fundación Roadbook. Este sábado en el MHU se podrán apreciar los vehículos y escuchar a sus pilotos, para luego el domingo por la mañana observar la salida en el Parque de Mayo desde las 13 hs. Y el domingo, largada oficial a las 8 hs.

Sacate una foto con la Copa América

Detrás del monumento a San Martín en el Parque de mayo, de 17 a 20 hs, estará el tráiler de la AFA exhibiendo la Copa América Brasil-Argentina. Acercate por calle San Luis entre España y Las Heras, y celebrá tu pasión por el fútbol gratuitamente.

Festival Halina de danzas árabes

Mileia Danzas lleva al Cine Teatro Municipal a las 19 hs. un gran festival de música árabe con talleres y shows junto al maestro argentino Mario Kirlis y el bailarín y coreógrafo David Abraham, estrella de fama internacional en la Danza Oriental. Repite el lunes 1 de noviembre. La venta de entradas será en Galería Unicentro (peatonal Rivadavia) Factory local 2- María Pasos y el valor es de $350

Tardecitas de Capital: tango, milonga y vals al aire libre

En el Monumento al Deporte del Parque de Mayo, desde las 20 hs se podrá disfrutar gratuitamente de la propuesta artística a cargo de músicos como Eduardo Barros, Matías Barros, Jonatan Vera, Daniel Romero y cantantes tales como Melodía Leiva, Tito Medina, Hugo Cárdenas y Gabriela Zunino.

Tardes Líricas en San Juan

Festival Federal Líricos a la Gorra, una serie de encuentros musicales, interpretaciones y un repertorio para todos. Organizados por CLARA, Cantantes Líricos Asociados de la República Argentina. En Plaza 25 de Mayo a las 21hs, totalmente gratuito.

Domingo 31 de octubre:

Campeonato de Skate Especial de Halloween

En el Skatepark de Capital, detrás de la Terminal de Ómnibus, desde las 17 hs. Evento apto para todo público.

Competencias:

- Freezcos Racing

- Best line (skate)

- Best Trick Girls (skate)

- Best Trick (roller)

Pintura en vivo, música con Adrián Salas Abrego, maquillaje artístico en vivo y ferias de skate, diseño, calcos y más.

Vuelo de Mirta Romero

Hasta el 12 de noviembre estará expuesta la obra de la prestigiosa artista Mirta Romero, “Vuelo” en el Centro Cultural Estación San Martín en los siguientes horarios: de lunes a viernes de 8:30 a 13:30 hs y de martes a sábado de 15 a 20 hs. Actividad Gratuita, sin inscripción, con cupos limitados y por orden de llegada.

Nuevo circuito para poder conocer la Capital

Se suma una nueva propuesta con el Circuito de Realidad Aumentada: un sistema que permite a todos los sanjuaninos la experiencia de conocer los cambios urbanos a través del tiempo. Con nuevas experiencias, audios en cada parada, opción de idioma y también lengua de señas. Se puede acceder al mapa digital para visualizar las estaciones más cercanas.

A los puntos que se encuentran en Plaza 25 de Mayo, se suman nuevos en zona del Parque de Mayo, Estadio Abierto, Centro Cívico, Legislatura Provincial, Estación San Martín, antigua Escuela Belgrano y Palacio Municipal. ¡Más de 20 paradas para conocer y revivir a través del escaneo de QR con cualquier dispositivo móvil.

Ferias culturales y artesanales en Capital