Una mujer denunció que en un hospital sanjuanino la discriminaron

Un hecho que marca un presedente en Sarmiento tuvo como protagonista a una señora de Cañada Honda que por necesidad médica fue al Hospital Lloveras ubicado en Media Agua, pero no se imaginó lo que iba a sucederle.

Según relataron en Sarmiento Web, diario local del lugar, la mujer entre lagrimas le relató el mal momento que atravesó. Es que ella fue por una consulta como cada mes, luego fue a buscar la medicación correspondiente al sector de farmacia. Ya en el lugar pasó a los farmacéuticos los papeles necesarios. Pero fue allí cuando comenzó el horror.

Es que de acuerdo a lo que detalló al periodista de SW, "uno de los que atiende empezó a reírse de mi manera de vestir, a mi me gusta vestir diferente, usar pantalones nuevos, remeritas, y me puse un moñito en la cabeza, y el empezó a burlarse, empezó a ver la receta y me dijo ¿Por esto que usted toma se viste así?, ¿Con la edad que usted tiene?".

Al mismo tiempo la mujer comentó "yo no sabía que decir, y no supe, porque vi como se reían, yo le dije que era mi manera de ser". Pero esta persona le habría dicho que se mire al espejo porque era una mujer mayor. Ella se quedó perpleja ya que en los años que lleva de tratamiento nunca le había sucedido algo similar. Por ello es que le expresó al medio sarmientino "me siento humillada, es una vergüenza, en éstos años he visto como discriminan a la gente pobre, lo observo desde hacen dos años, y justo me toca a mi ahora, los pacientes tenemos derechos".

El periodista comentó que desde el hospital admitieron el hecho, aunque se excusaron diciendo que no era con la intención de discriminar, si no con la de levantarle el ánimo. Al mismo tiempo añadió "la directora nos dijo que si la denuncia se radicaba en el hospital iban a actuar".

A continuación la carta que escribió la damnificada a la Directora Analia Rios.