Rawson descontará el día a trabajadores por un "paro ilegal"

Continúa el conflicto sindical en Rawson que tiene afectado el servicio de recolección de residuos. El gremio SUOEM reclama la apertura de paritarias, mientras que el Municipio manifestó que hay una sentencia judicial presentada por UPCN que no permite abrir la negociación.

El lunes, hubo un llamado a conciliación obligatoria por parte de la Subsecretaria de Trabajo, donde se presentaron dirigentes de SUOEM y representantes legales del municipio. Tras la audiencia, los trabajadores volvieron a manifestarse en las puertas de la Municipalidad.

Al respecto, el secretario de Gobierno municipal, Elías Robert, repudió la actitud del gremio y aseguró que "al ser un paro ilegal, los trabajadores van a tener el descuento del día no trabajado”.

“Después de la audiencia, siguieron de paro. Ellos dicen que fue una asamblea, pero con tintes de paro. Han quemado gomas en el municipio, han tirado basura. Este martes amaneció la municipalidad con la gente de SUOEM con la misma manifestación y sin prestar servicio”, dijo Robert.

uD83CuDFA5 Trabajadores municipales de Rawson reclaman la apertura de paritarias.



Más noticias en nuestro diario digital uD83DuDC49 https://t.co/moKCSwktmQ pic.twitter.com/3j9ISB7lm8 — Canal 13 San Juan TV (@sanjuantv) December 14, 2021

“Esto viene desde el inicio de esta intención de apertura de paritarias que se hizo en ausencia del intendente. Luego hubo un recurso de amparo por parte de UPCN y la justicia determinó que no se haga la apertura de paritarias hasta determinar el grado de participación que tiene que tener UPCN que tiene más de 300 afiliados en el municipio”, explicó el funcionario.

De este modo, indicó que la situación continúa un curso legal y esperan que la Justicia determina la fecha para abrir las paritarias. “Eso generó este estallido y malestar que termina siendo una protesta de un gremio hacia otro gremio en el que termina siendo afectado el ejecutivo municipal. Pero el más perjudicado es el rawsino que no tiene el servicio normalizado y como corresponde”, dijo Robert.

“A nosotros nos parece que no es la manera de hacerlo, teniendo en cuenta que hay una medida de conciliación obligatoria que ha pasado a un cuarto intermedio para el lunes. El gremio SUOEM, no tiene que tomar ninguna medida hasta entonces, por eso este paro es ilegal, y casi con la intención de rebeldía de no acatar ninguna orden”, afirmó.

Lo cierto, es que el paro de los trabajadores municipales afectó la recolección de residuos y cada vez son más los vecinos que se quejan por la falta del servicio. Mientras tanto, el Municipio intenta brindar asistencia reacomodando trabajadores de otras áreas para realizar distintas tareas.

Para Robert, el gremio SUOEM “debería entrar en razón” entender que sus manifestaciones son ilegales. “Van a terminar siendo perjudicados tanto el gremio como los trabajadores porque al ser un paro ilegal van a tener el día descontado. El trabajador que no entiende el aspecto legal de esto será perjudicado”, aseguró.

Frente a esta situación, la Municipalidad trabaja en busca de normalizar el servicio de cara a fin de año. “Vamos a intentar que esto se termine y vamos a normalizar todo para llegar a fin de año como corresponde. A ver si a fin de año el ciudadano puede tener normalizado el servicio”, indicó.

Por su parte, el intendente Rubén García sigue de cerca el conflicto mientras se recupera de su operación coronaria, según comentó Elías Robert.