Capital apunta a la recolección de residuos 100% automatizada en 2022

Termina un nuevo año y los intendentes sanjuaninos comienzan a marcar el camino para el 2022. En el caso de Capital, Emilio Baistrocchi propuso automatizar al 100% la recolección de residuos.

El jefe comunal comentó en Banda Ancha que antes de terminar el 2021 inaugurarán el 100% de iluminación blanca en el departamento, uno de los objetivos que se había planteado su gestión. “Era algo muy esperado, que trae mucha comodidad. Faltan cambiar 350 farolas en el Conector Sur y con eso se completaría el 100% de luz blanca”, dijo.

De cara al 2022, Baistrocchi espera retornar a la normalidad tras la pandemia del Covid 19 para comenzar a visualizar resultados.

En este sentido, mejorar el servicio de recolección de residuos es uno de los temas centrales. “El año que bien se va a seguir expandiendo. Hay tres modos de recolección de residuos en Capital. El sistema EASY que esta únicamente en el microcentro y opera con camiones que tienen un brazo robotizado. El resto son contenedores, hemos comprado dos camiones este año y vamos a comprar dos más. Y el año que viene vamos a comprar entre 600 y 700 contenedores que faltan para completar la recolección de residuos en todas las zonas y barrios de Capital”, señaló el Intendente.

“El año que viene apuntamos al 100% de la automatización de residuos domiciliarios”, adelantó Baistrocchi. Además, aseguró que este sistema es más eficiente.

Por otro lado, el jefe comunal, se refirió al sistema de estacionamiento medido ECO y aseguró que no se ampliará durante el próximo año. “El ECO no se va a ampliar más al menos en el corto plazo. En su momento sufrió una extensión de la calle Libertador hasta la calle 25 de Mayo y hasta la calle 9 de Julio. Vamos a resignar algunos estacionamientos cuando entren las bicisendas al microcentro. Hoy llega hasta calle Suipacha hacia el oeste. Hacia el este hasta Estados Unidos y no va a haber mucho más”, comentó.

Baistrocchi, aseguró que este sistema de estacionamiento ha ordenado mucho el microcentro y funciona bien. “Cuando se implementó en la época de Marcelo Lima fue un gran avance. Hoy está muy bien ordenado y considerado. También los empleados del ECO y monitores urbanos nos dan mucho orden”, concluyó.