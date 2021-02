Por las lluvias, debieron evacuar a una familia en Caucete

Las lluvias torrenciales que se desataron recientemente en San Juan hicieron estragos en las zonas alejadas de Caucete. Acerca de esto la intendenta reveló que una familia debió ser evacuada ya que su vivienda se vio muy afectada por la caída de agua. Debido a esto se les brindó contención pero rechazaron el traslado que les propusieron desde el municipio.

Romina Rosas, intendenta de Caucete, reveló que las recientes lluvias perjudicaron a varios residentes del departamento. Sobre todos las más afectadas fueron las comunidades de Vallecito, Bermejo, Marayes y La Planta. Esto se debe a que en el lugar abundan las casas tipo rancho, que son endebles frente a este tipo de fenómenos.

En relación a esto Rosas contó que una familia de Pozo de Los Algarrobos, directamente necesitó ser evacuada. Los trabajadores municipales les brindaron contención y les ofrecieron la posibilidad de trasladarlos a otro lugar. No obstante los damnificados se negaron y prefirieron que los llevaran a la casa de unos amigos suyos.

"Tuvimos un caso muy complicado en la noche sobre las 23:00. Estuvimos asistiendo a esa familia, ellos decidieron que no se los trasladara a ningún lugar que el municipio les impusiera, sino que se les brindó contención y se quedaron con una familia cercana hasta que parara la lluvia y pudiéramos asistirlos de mejor manera", expresó la jefa comunal.

Siguiendo en la misma línea la autoridad mencionó que la asistencia a los afectados comenzó ayer al mediodía. No obstante por las condiciones climáticas no se pudo completar este proceso y algunos afectados no recibieron ayuda. Debido a esto durante el presente martes 9 de febrero se culminará la tarea.

Además se mencionó que en horas de la noche se publicará un nuevo informe con los daños sufridos. Finalmente la intendenta contó que siguen trabajando con el Gobierno Provincial, con políticas habitacionales para reubicar a todos los asentamientos de la zona centro para que dejen de sufrir estas complicaciones.