Rosas: 'Recibimos un municipio desfinanciado y hoy pagamos sueldos al día'

La pandemia por el Covid 19 ha traído una gran cantidad de problemas económicos para los distintos departamentos de San Juan. Caucete no fue la excepción y tuvo que estudiar minuciosamente cada gasto. A pesar de esto la intendenta se mostró contenta por haber logrado estar al día con los sueldos a pesar de haber recibido un municipio desfinanciado al inicio de su gestión.

La jefa comunal de Caucete, Romina Rosas, expresó que cuando comenzó su mandato el departamento se encontraba en una mala situación económica. En ese momento se le adeudaba los meses de noviembre y diciembre a la mayoría de empleados municipales. Incluso se le debía a algunos funcionarios de la gestión anterior

"Hemos logrado sostener un municipio que recibimos desfinanciado. Llegamos al municipio en el 2019 y los propios empleados municipales e incluidos los funcionarios de la gestión anterior no habían cobrado noviembre y diciembre. Solamente noviembre la planta permanente, pero los demás dos meses sin cobrar incluido el aguinaldo", declaró desde los estudios de Canal 13.

Sin embargo este no fue el único problema que se les presentó. Rosas aseguró que por esta situación habían servicios que no estaban funcionando de manera adecuada. Por ejemplo la limpieza no se realizaba de manera adecuada hacía más de seis meses y la iluminación se encontraba trabajando en un 30%. Encontrarse con ese panorama, teniendo una pandemia a la vuelta de la esquina no es una situación sencilla.

Estos conflictos, sumados a la aparición del coronavirus obligaron a realizar una replanificación en el mes de abril. Se debió reestructurar toda la masa salarial, con todos los gastos que esto implica. Afortunadamente esa decisión les ha dado buenos resultados, ya que ahora aseguran estar al día con todo los sueldos.

"Modificamos el año de gestión y gracias a eso pudimos sostener el año. Doy gracias al equipo, a Dios y a los cauceteros. Hoy en día nosotros estamos trabajando con nuestros compañeros municipales, llevamos el sueldo de ellos al día. Antes del 10 se les esta pagando a todos los colaboradores. A lo mejor otro municipio no tiene necesidad de comentar esto porque es lo normal pero nosotros en el contexto en que recibimos el municipio es un logro para nosotros en un año de pandemia", sentenció.