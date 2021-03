Por pérdidas de $80 millones, comerciantes pocitanos piden subsidios

Por la inundación que se desató en el departamento de Pocito por la lluvia del 15 de marzo, los comerciantes perdieron más de 80.000.000 de pesos. A raíz de ello desde este sector del municipio piden subsidios, ya que se les hace difícil poder acceder a uno de los créditos que ofrecen las autoridades.

El pasado jueves 18 de marzo el intendente de Pocito, Armando Sánchez, reveló que por la inundaciones se produjeron pérdidas millonarias. Luego, Carlos Fernández, presidente de la Cámara de Comercio del departamento dio cifras más precisas y aseguró que fueron más de 80.000.000 de pesos.

Frente a este escenario las autoridades les ofrecieron acceder a cómodas líneas de crédito, para poder asistirlos. Sin embargo Fernández mencionó que gran parte de los más de 50 comerciantes afectados, no llegan a cumplir los requisitos necesarios para acceder a estos préstamos.

"Al comercio se nos ofrecen líneas de créditos, pero no todos están en condiciones de reunir los requisitos para entrar a una. Pedimos aportes no reintegrables. Los comerciantes por ahí no estamos dentro del sistema financiero porque cuesta mucho reunir los requisitos para acceder a préstamos. Necesitamos ayuda desde ese lugar. Las pérdidas han sido muy grandes", mencionó la autoridad.

Finalmente el presidente de la Cámara expresó que esto ha dejado en claro que en Pocito está más preparado para un terremoto que para una inundación. Esta comparación se dio ya que luego de lo sucedido el pasado 18 de enero, desde este sector lograron asistir a los damnificados. En ese momento se usaron fondos propios para ayudar a los 27 comercios que perdieron mercadería.

"Identificamos que 27 tuvieron pérdidas en su mercadería, les pedimos que nos hicieran un detalle y entregamos 350.000 pesos con fondos propios de la Cámara para que pudieran reponer esa mercadería. Con esa metodología salimos con la inundación, pero eran mucho mayor y desde la Cámara no teníamos la capacidad económica para afrontarlo", sentenció.