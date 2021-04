"Aranda no puede tomar tan livianamente lo que pasó en su gestión"

El secretario de Gobierno de Capital, Horacio Lucero, criticó la actitud del ex intendente, Franco Aranda, tras la condena al municipio por un contrato irregular en su gestión. "Aranda no puede tomar tan livianamente lo que pasó", sostuvo.

Lucero, habló sobre la causa por la que el municipio fue condenado por la Justicia contencioso administrativa a pagar $300.000 a una empresa por una obra que no se terminó y fue cobrada por un hombre que dijo ser el representante de la firma contratada. “Aranda dijo que son cosas que pueden pasar y que no se podían advertir. Pero por sentido común, si se presenta una persona que no acredita poder, y se le otorga un pago por una obra que no se culmina; después la empresa reclama el pago de esa deuda que fue cobrada en su nombre; y luego se otorga el trabajo a otra empresa a nombre de esa misma persona, cuesta mucho pensar que fue algo propio de lo administrativo o que se podía dar en un estado de confusión”, señaló el funcionario.

“Esta persona después se quitó la vida y la causa se sigue tramitando. Nosotros hemos apelado el fallo de la Justicia, pero la verdad que no es grato porque no es un hecho ocurrido en nuestra gestión. Cuando uno se adentra en la causa llaman la atención las declaraciones del ex intendente cuando se refiere a esto de manera tan liviana”, agregó Lucero.

Lucero comentó que “evidentemente hubo algo que ha permitido esta gravosa anomalía procesal, técnica, económica que ha llevado a que se pague casi dos veces la misma obra”.

“Hoy por hoy el reclamo está en la parte administrativa, en la Cámara de Apelaciones y de ahí surgirán responsabilidades. Ese expediente tiene que haber pasado por distintas oficinas del municipio y seguramente tuvo intervención de funcionarios políticos de la gestión de Aranda. Un pago no sale sin la firma de autoridades, del secretario de Hacienda y de Obra”, explicó el funcionario.

El caso salió a la luz a comienzos de este mes de abril, cuando la jueza Adriana Tettamanti, del Juzgado Contencioso Administrativo, condenó al Municipio a pagar $300.000 a una empresa por una obra inconclusa.

La firma LV fue la denunció el caso y pidió un resarcimiento económico por la construcción de 200 tapas de arbolado público. Esta empresa aseguró que no cobró por ese trabajo, y que en su lugar le habían pagado a un supuesto representante, identificado como Manuel Míngez.

El hombre cobró un cheque al portador y presentó una nota para darle de baja al contrato de LV. Luego, ofreció terminar el trabajo con una supuesta empresa propia llamada ARGEN GROUP y volvió a cobrar por el trabajo. Poco tiempo después, Míguez se suicidó.

Por su parte, la empresa LV se presentó en la Justicia para reclamar el pago del contrato que habían firmado con la gestión de Aranda en el 2016 por concurso de precios.