Calle deformada y pilar descubierto: dos puntos de Capital son un peligro constante

En varios sectores del departamento Capital la calzada se encuentra en mal estado. Esto complica la circulación de los vehículos ya que deben esquivar pozos o deformaciones del asfalto para evitar un accidente. Sin embargo este no es el único factor que influye ya que en un punto específico hay un pilar de gran tamaño que esta desenterrado y puede caer en cualquier momento.

Este pilar de gran tamaño se encuentra situado en calle Colón entre Sargento Cabral y Lateral de Circunvalación. En este lugar evidentemente el nivel del suelo ha descendido, dejando al descubierto su base. Esto genera que ante cualquier sismo esta estructura comience a balancearse de una forma sumamente peligrosa.

Sin embargo este no es el único problema que hay en la zona. Allí se encuentran dos terrenos baldíos en los que todavía no actuó la Municipalidad de Capital. Si bien las autoridades municipales han hecho un gran esfuerzo para lograr el cerramiento de este tipo de lugares, en esta ocasión no se ha dado.

Uno de ellos se encuentra limpio en su interior, contando con la presencia de residuos sólo en su ingreso. Por el contrario la otra propiedad abandonada cuenta con restos de cerámicos, escombros, calzados, cubiertas rotas y demás basura que arrojaron ahí. Directamente se formaron montañas de desechos.

Sumado a esto la calle se encuentra en mal estado. Sobre el asfalto original se han colocado una especie de parches de concreto para evitar más roturas. En el lugar con el paso de los años se han ido construyendo más casas por lo que se ha vuelto un tramo muy transitado. Finalmente cabe destacar que no hay vereda en ninguno de los dos costados de la calle. Los transeúntes deben caminar sobre la tierra, a pocos centímetros del paso de los vehículos.

Algo similar sucede en la intersección de calle Sargento Cabral y Colón. En este caso directamente la calzada esta deformada y con una gran cantidad de pozos. Por ejemplo alrededor de la tapa de las cloacas se ha producido un hundimiento que formó una especie de badén. Si bien las motos y bicicletas son las que más lo sufren, tanto las camionetas como autos prácticamente pasan dando saltos por el lugar.