El polémico dirigente social volvió a protestar en la intendencia de 9 de Julio

Abel Peralta uno de los representantes en San Juan del Movimiento Teresa Rodríguez habló con CANAL 13 SAN JUAN sobre la protesta que se dio lugar en la Municipalidad de 9 de Julio. Allí fue el epicentro que eligieron para pedir respuesta ante los pedidos por parte de su grupo, quienes fueron apoyados por sus pares de Buenos Aires.

El dirigente social mencionó en COMPACTO 13 que el Intendente quedó en llamarlo pero no lo hizo, por ello es que se congregaron para buscar una solución. Sin embargo el mandatario municipal se "escapó" por otra puerta. Concretamente manifestó "decidimos con compañeros de Buenos Aires de la organización a nivel nacional hacer una manifestación para ver si tenemos una respuesta con el intendente cosa que jamás pasó". A la vez detalló "no nos atendió el señor intendente, salió por otro lado y dejó a toda la gente a la espera de una respuesta de lo todo lo que planteamos la manifestación pasada".

Esta manifestación de 3 horas no tuvo el fruto deseado por la organización. Aunque dio a conocer: " No tomamos el edificio, solo nos acercamos a la puerta". A la vez indicó que ellos dejaban que la gente circule en el lugar, porque lo único que querían es ser atendidos por el Jefe Comunal. Otro de los puntos que mencionó es que "si estamos en la calle, estamos por culpa del intendente, porque no ayudó a los compañeros".

Sobre esto detalló que "nosotros sabemos qué querían parar a los becados del municipio y por eso queríamos hablar con el intendente para saber si era cierto". Asimismo informó que a los becados les pagan mil quinientos pesos, aunque a la vez manifestó que el intendente se niega a trabajar con las organizaciones sociales.

"Nosotros salimos a manifestarnos porque él hace que el pueblo se manifieste, porqué no ayuda la comuna como representante. Porque nosotros lo votamos a él para que represente un departamento 9 de Julio para que hayan obras, viviendas, para que haya escuelas para que le de trabajo a la gente y no está haciendo nada" indicó Abel.

También aclaró que "el intendente dice que que no le prestamos el servicio al municipio de lo que cobramos, pero él a su vez no quiere trabajar con las organizaciones sociales. Nosotros le propusimos trabajar en conjunto y él me dijo que él con las organizaciones no trabaja".

En cuanto al llamado a la Justicia por la denuncia expuesta por el Intendente Gustavo Núñez, Abel señaló que esta preparado junto con su abogado y aclarar todo, por lo que ya que tiene las pruebas "para que vean que todo lo que me denunció el intendente es mentira".