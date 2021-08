Tras dos días de protestas, el municipio de Rawson avanza en un acuerdo con los trabajadores

Tras dos días de protestas en el Municipio de Rawson, avanzan en un acuerdo para recategorizar a su planta. En horas de la mañana del jueves, los trabajadores volvieron a manifestarse para pedirle al intendente Rubén García una respuesta. “Desde al año 2019 que hubo un acta paritaria para hacer un organigrama funcional de cada trabajador municipal. De ahí no tuvimos noticias, no había nada concreto hecho. Siempre con la promesa del intendente que lo iba a hacer y no lo hacía. Si hicieron uno para la planta política, pero no para los trabajadores”, reclamaron los manifestantes ante Canal 13.

“Con los compañeros cansados, decidimos hacer una asamblea y manifestarnos en la puerta del municipio de Rawson para hacerle entender al intendente que los compañeros queríamos que el organigrama se hiciera”, agregaron.

Ante las manifestaciones, el Municipio recibió a los representantes de los trabajadores para comenzar a delinear un acuerdo. Según comentaron, dentro de 15 días esperan novedades para comenzar a avanzar en el organigrama propuesto.

Uno de los puntos a acordar es el de las vacantes, indicaron los manifestantes. “Son alrededor de 300 vacantes y que no nos daban. Y ahora se han comprometido para el viernes de la semana que viene tener esa primera parte y empezar a trabajar en el organigrama. En 15 días estaría completa esa primera parte. Y ahí nos sentaremos a conversar y ver cuáles son las otras partes que hay que agregarle a ese organigrama. Son 1130 personas que hay que ubicarlas y sabemos que no es fácil, pero lo que queríamos era esto que se empezara a hacer el trabajo”, señalaron.

Si bien, los trabajadores dijeron que por ahora no están exigiendo que se les pague las re categorizaciones, esperan avances en el trabajo. “Queremos primero que se organice la municipalidad. Una vez que este organizado se le empieza a pagar a las categorías a quienes corresponde, habrá concurso, tendrán que concursar la gente y que se ordene esto. No puede ser que haya1130 personas en el categoría J. Acá hay abogados, gente profesional, electricistas, choferes, albañiles, administrativos y están todos en la letra J”, se quejaron.

Por otro lado, también pidieron herramientas de trabajo.