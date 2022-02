Vecinos de un loteo en Pocito cortaron calles para reclamar por sus casas inundadas

Bronca, dolor, impotencia y desesperación, es algo de lo mucho que sienten los vecinos del Loteo Olmos por el temporal que azota a la provincia. Es que las intensas lluvias de los últimos días les inundaron sus hogares, y en algunos de los peores casos le derrumbaron parte de las mismas.

Ante esta desesperante situación, este grupo de pocitanos no se quedó a lamentarse en sus viviendas tapadas pasadas por agua, contó a Diario 13, Carlos Ochoa, uno de los damnificados. Si no que en la tarde de este jueves realizaron un corte de calle en Mendoza y Calle 12. La protesta tuvo lugar a pocas cuadras del loteo, puesto que el mismo se ubica sobre entre Ruta 40 y Mendoza.

El indignado vecino señaló que no solo se les llovió todo e inundó por la crecida, sino que algunas precarias casas están en peligro de caerse. ‘Acá no vino nadie a ver cómo estamos, como pasamos la noche. No vinieron del municipio, ni de ningún otro lado’ se quejó el hombre.

Los vecinos agrupados que cortaron la calle quemando llantas y juntando un poco de basura al medio de la calle contaron que el objetivo de su protesta es llamar la atención del intendente. Ochoa aseguró a este medio que hasta la tarde noche del jueves no habían podido contactarse con Armando Sánchez para comentarle sobre su precaria estadía en el loteo.

Los vecinos comentaron que, con el terremoto, las inundaciones del 2021 y estas últimas, muchas de las casas del lugar quedaron en muy mal estado. ‘Son un peligro para cualquiera que viva en ellas. Estamos desesperados, no tenemos donde vivir, necesitamos que nos den un hogar’, reclamó otro de los vecinos.