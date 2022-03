Recolección de residuos en Rawson: 'Necesitamos 3 camiones compactadores más'

Luego del acalorado conflicto gremial con SUOEM, el departamento de Rawson sigue teniendo problemas para poder brindar un buen servicio de recolección de residuos para cada uno de sus ciudadanos y ciudadanas. Acerca de este el jefe comunal aseguró que necesitan por lo menos 3 camiones compactadores más para poder satisfacer las necesidades de los vecinos del municipio.

La limpieza en varios sectores de Rawson, sobre todo en donde se encuentran los barrios más modernos, sigue siendo todo un tema. Acerca de este problema Rubén García, intendente del mencionado departamento, reveló cuál es la realidad del problema que tienen para poder brindar un servicio más óptimo.

"Estamos reorganizando y alcanzando los barrios que más complicados estaban con basura. Desde hace 8 años a esta parte han aparecido 12 o 13 barrios que necesitan urbanización y servicios. Tengo la misma capacidad operativa que hace 11 años en personal y vehículos. A todo esto se agrega la inflación. Querés comprar compactadores nuevos y el camión nada más sale 12.500.000 pesos, más 4.000.000 el equipo compactador. Tenemos 13 camiones en servicio pero necesitamos 3 más para cubrir esa zona que la estamos cubriendo, pero no como quisiéramos, necesitamos cerca de 60.000.000 de pesos para hacer eso", aseguró.

Siguiendo acerca de la inflación, García reveló que consiguieron una asistencia económica desde Buenos Aires mediante un subsidio. Sin embargo en cuestión de 7 meses el monto de dinero que iban a recibir cada vez tiene menos valor, por lo que cada vez son menos los vehículos que pueden adquirir.

"No tenes referencia de precio porque vas a licitación y los agencieros no te mantienen el precio porque una licitación tiene todo un proceso de llamado, adjudicación y pago. Vos calculas un presupuesto pero cuando llegas a la licitación ya no sirve. Nosotros conseguimos un subsidio en Buenos Aires para cambiar vehículos que tienen 30 años. El subsidio nos alcanzaba en agosto de 2021 para 9 vehículos. Hoy nos alcanza para 5 y nosotros tenemos que poner plata encima. Se nos hace muy difícil", sentenció.