Luego de renunciar a su cargo criticó duramente al Intendente de Sarmiento

Elbio Omar Luna hoy esta en boca de la población de Sarmiento. Su insólita renuncia sorprendió a la plana política del departamento sureño. El ahora ex Director de Rentas presentó su renuncia al cargo que ostentaba y fue contundente al dar sus razones. Luna habló en exclusiva con Diario 13 y señaló los detalles de su decisión.

Hace ya más de un mes él había usado sus redes sociales para hacer un largo descargo sobre lo que pensaba de la situación en el departamento Sarmiento. En ese momento señaló " me parece oportuno aclarar, como integrante del Frente TODOS, que no estoy de acuerdo con muchas políticas gubernamentales llevadas a cabo por el intendente actual". Ante ello remarcó " al respecto, aclaro, no lo apoyé para que nuestro departamento esté a la decidía sino para que se hagan bien las cosas". Allí mismo confesó "mis intenciones a estar en la contienda del 2023 son reales, ciertas. Acuerdos del pasado no me atan a nada ni nadie, y una ley tampoco".

Ya pasando tiempo y varias vicisitudes en la zona del sur de San Juan, Luna dio a conocer que renunciaba a su cargo. Él charló con este medio para explicar las razones concretas. De este modo referenció "estoy en total desacuerdo con lo que está sucediendo en el departamento", Seguidamente añadió "me parece que hay cosas que están en un estado de total de abandono".

Posteriormente aclaró "la verdad es que después de tanto insistir e insistir para qué el intendente actual de señales de cambio, de que las cosas se pueden empezar a reencaminar, cansado de ello decidí irme del cargo que ostentaba". Es así como Elbio Luna señaló que deja su cargo pero "totalmente defraudado".

El ex funcionario reconoció que caminó varias campañas con el actual intendente sarmientino, e incluso con el Gobernador llevando la propuesta electoral Sin embargo "estas propuestas no se han llevado a cabo y es por ellos que decidir la renuncia". Luna fue contundente al manifestar "creo que el departamento va a contrapelo de lo que va la provincia". Por ello es que aclaró "tenemos una provincia pujante, un gobernador trabajador que se preocupa y se ocupa de los problemas de los sanjuanino". Pero tal como aclaró Elbio "acá es todo lo contrario, las soluciones no están porque tenemos un intendente qué es negligente a la hora de ejecutar las soluciones que la gente demanda".