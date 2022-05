'Las avenidas Libertador, Central y Córdoba no se pavimentaban hace 60 años'

Por las obras de repavimentación que se están llevando a cabo en Avenida Ignacio de la Roza en el tramo entre calles Mendoza y Avenida Alem, el intendente de Capital, Emilio Baistrocchi, aseguró en Banda Ancha, ‘más allá de que es una obra importante y cara, políticamente es riesgoso’. El jefe municipal se refirió a las obras y dijo que una modificación que era necesaria porque el pavimento de esa arteria principal tenía 60 años. También se refirió a la construcción del Jardín Botánico en el ex matadero municipal.

‘Esta es la particularidad que tiene la Capital, es una losa de hormigón, sus avenidas –por la ciudad de San Juan- son de losas de hormigón, no de pavimento, fueron reconstruidas luego del terremoto del 44. Desde ahí hasta la fecha no han tenido más que unos arreglos de losas, pero era necesario’, aseguró el mandatario.

Asimismo, el intendente de los capitalino aseguró que esta era una necesidad de los vecinos y que estaba siendo pedido por la gente y dijo, ‘cuando comenzamos la gestión se hizo un reconocimiento de necesidades, se hizo una encuesta y se evaluó’. En este sentido, el jefe comunal afirmó que el arreglo de veredas, la pavimentación de las calles, las luces y la recuperación de las plazas, son los cuatro primeros ítems en el esquema de necesidades del vecino, por ello se está trabajando intensamente en esas necesidades.

El Municipio de la Capital de la ciudad de San Juan invertirá $560 millones de pesos en la repavimentación de las tres avenidas principales del centro sanjuanino: Avenida Libertador General San Martín entre Avenida Rawson y Santa María de Oro, siendo esta calle el límite con Rivadavia. Avenida Ignacio de la Roza, entre calle Mendoza y Urquiza (tramó que ya culminó la primera etapa de la obra) y, finalmente Avenida Córdoba, entre Avenida Rawson y calle Las Heras, (siendo esta una de las principales arterias de la nueva Red de transporte urbano).

Además, aseguró que ya se terminó de licitar la restauración de la Plaza 25 de Mayo y apuntó, ‘es riesgoso porque es el corazón de la Ciudad y de la provincia. Es una plaza que no está en las mejores condiciones, y es una plaza icónica y es nuestra plaza principal’. ‘No se cambia nada, se restaura porque es patrimonio histórico provincial, y no se puede alterar’, afirmó el intendente municipal’.

En otro sentido, el jefe comunal señaló que se comenzará con las obras de recuperación urbana desde Avenida Córdoba y Avenida Libertador entre Rioja y Catamarca, se arreglarán y mejorarán las veredas, tazas de arbolado y cordones. Y dijo, ‘las veredas están rotas hace décadas, las tazas de arbolados no están, estamos haciendo una inversión grandísima, es de $42 millones y las otras etapas de esta obra se hará con fondos municipales’.

Construcción del Jardín Botánico:

Emilio Baistrocchi, explicó que luego de dos años llegó el fondo de Nación para la construcción del Jardín Botánico, este se construirá en el ex matadero municipal ubicado en Ruta 40 y Benavidez. Se buscará transformar el ex matadero municipal en un Parque y Jardín Botánico. Así, el espacio conformará un nodo urbano estratégico de gran importancia ambiental para toda el área.

Para esta obra, Nación dispuso $72 millones de pesos y el jefe de la comuna, aseguró ‘estamos muy contentos porque demoró mucho pero ya lo tenemos’.