Capital levantó 1836 toneladas de basura y escombros en solo tres meses

El Municipio de la Capital a través de una intensa limpieza integral en las diferentes zonas del departamento y durante tres meses, las brigadas removieron un total de 1836 toneladas de basuras y cacharros. La municipalidad contó con la participación de 693 personas para estas actividades.

Según informaron desde el municipio, el objetivo de estos operativos ‘Capital No Para’ es llegar al fondo de los vecinos, es que no solo se limpian acequias, plazas o espacios verdes, se poda, si no que se llevan cualquier tipo de cacharro o cachivache. El primer operativo se llevó adelante el 22 de enero y desde entonces han tenido continuidad hasta ahora.

Los operativos han sido más 12 operativos que abarcan 15 barrios y 5 consorcios. La superficie total abarca alcanzó las 420 hectáreas, un total de 4310 frentes y 21 plazas. Además, se realizaron operativos nocturnos de limpieza integral de los accesos a R40: norte y sur.

El personal afectado pertenece a la Dirección de Ambiente, Dirección de Servicios, Dirección de Movilidades y Servicio de Emergencia Municipal (SEM) dependientes de la Secretaría de Ambiente y Servicios. Pero además en los casos de consorcios se sumó personal de la Dirección de Salud con el campamento sanitario de controles médicos y vacunación.