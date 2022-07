Reclamo por malas condiciones, maltrato laboral y pase a planta

En la mañana de este martes 21 de junio, la Municipalidad de Sarmiento se vio colmada de trabajadores municipales que exigen el pase a planta permanente. Los trabajadores del municipio se hicieron presentes en la puerta del edificio para reclamar además del ingreso a planta, malas condiciones de trabajo y también maltrato laboral.

Diario 13 se comunicó con la representante de ATE, Nelli Olguín para consultarle acerca de este reclamo que se llevó a cabo en las afueras de la Municipalidad y la misma manifestó, 'nosotros estamos haciendo una asamblea, tomando medidas y vamos a ir aumentando por día dependiendo de la atención de nuestro intendente, lo que estamos reclamando es el pase del personal a planta permanente, comenzó diciendo.

Lo que los trabajadores reclaman es el pase a planta permanente, 'todos mis compañeros con antigüedad, merecian el pase a planta y el intendente le otorgó un cupo a la parte del otro gremio, no sabemos los compañeros que han ingresado, no sabemos como ha sido la elección, no estamos en contra de esos compañeros que están afiliados al gremio de UPCN sino la actitud que se ha tomado con respecto a esa parte gremial, sostuvo Nelli.

Por otro lado, los trabajadores reclaman maltrato laboral por parte de sus jefes, la representante de ATE, al respecto expresa, 'los compañeros tienen miedo, tenemos jefes de área que realmente su comportamiento hacia ellos es malo, hay mucho agravio verbal, la manera de dirigirse a ellos, o hacerlos pasar vergüenza adelante de la gente, también lo hemos puesto en cuestión para que el señor intendente lo tenga en cuenta'.

No es la primera vez que los trabajadores hacen este tipo de reclamos hacia los jefes de área, pero no tomaron una medida correspondiente, 'los compañeros en esta asamblea decidieron que pidiéramos por ellos', comentó.

La lucha comenzó en la mañana de este martes y estuvieron hasta las 10, continuará mañana miércoles a partir de las 7:30 horas, 'no hemos sido convocados por el señor intendente pero continuamos mañana con la misma medida, cerró Nelli.