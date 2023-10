Dicen que los árboles de la peatonal están en buenas condiciones

Luego de que muchos sanjuaninos reclamaran que los árboles de la peatonal del microcentro estaban en mal estado, Eduardo Pringles, director de Ambiente de Capital, dijo que esto no es así. Comentó que están “pelados” porque están cambiando las hojas y que eso es parte del proceso natural.

“Los Ibirá Pitá no están secos”, aseguró Pringles y dijo que verlos sin hojas puede llamar la atención, porque los sanjuaninos no están acostumbrados a ver especies arbóreas en esas condiciones, en esta época del año. “Pero eso no es atípico para esa especie. Ellos tienen este proceso en primavera. Pierden las hojas y en unos 60 días tendrán nuevamente su follaje completo”, dijo, desde el corazón de la peatonal.

Sobre el riego, dijo que está desarrollándose como corresponde. “Que los árboles no tengan hojas no tiene nada que ver con el agua. Tenemos un plan de riego. Durante el invierno se riegan dos veces por semana y desde que comenzó la primavera se hace 3 veces por semana, con riego de acequias y por goteo”, agregó .