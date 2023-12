Siguen las protestas por las casas en Calingasta y el intendente dijo que esperan una respuesta

Al igual que hace unas semanas, vecinos del departamento Calingasta, se quejan por el sorteo de casas del IPV, para la localidad de Sorocayense. En este contexto cortaron la ruta de acceso al departamento. Nancy Campillai, una de las vecinas que encabezó el reclamo insistió al decir que algunas casas fueron entregadas sin ser sorteadas. Ante este reclamo, el intendente de Calingasta, Jorge Castañeda, agregó: “el gobernador pidió que diéramos una respuesta a la gente –el Municipio y el IPV- y la gente se está manifestando porque esa respuesta no ha llegado a la gente”.

“Nosotros venimos dese el día 8 con este reclamo. No nos dan respuesta, nos tienen a las vueltas. Ahora que cortamos la calle y él dice que no tiene respuestas tampoco. Fuimos al IPV y hablamos con Yornet y no nos dejaron hablar”, dijo la vecina.

Por su parte, Castañeda, habló con Canal 13 y dijo que él entiende el enojo de los vecinos, aunque aclaró que no escuchó el sorteo y que por eso no puede asegurar que haya alguna maniobra ilegal al respecto.

En este sentido agregó que están esperando una respuesta formal. “Me gustaría que se dé una respuesta. Se prometió revisar el proceso y si había irregularidad corregirla, pero necesitamos saber qué respuesta hay”, concluyó.