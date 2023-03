Se encadenó en la plaza de Media Agua porque quiere una casa

Domingo Miguel Huerta se encuentra atado en un poste en la plaza Dominguito, ubicada en Media Agua, justo frente al Centro Cultural. En sus carteles escritos en cartón, él señala que no tiene agua ni luz y que el señor intendente Mario Gustavo Martin, no lo atiende. En uno de ellos expresa que desde Desarrollo Humano le dijeron que no hay posibilidad de asistencia.

Domingo vive en Cochagual Norte, y subsiste sus días con un sueldo de una pensión de 35 mil pesos. Cansado de lo que vive, de lloverse y no tener ni para comer, decidió colocarse en la plaza, atarse a un poste y mostrar su realidad.

Este sería un problema individual, ‘no tengo conocimiento de que otros vecinos lo tengan al problema porque han colocado las redes. Solamente a mí me han puesto trabas’ explicó para Diario 13. En su alocución añadió que sobre el agua ‘el intendente tiene que dar la orden para que suba la red más de 100 metros y no lo quiere hacer. Es un caño de plástico que tiene que llegar hasta mi casa. No he tenido respuesta’.

Su pedido de materiales para construcción radican en que la lluvia y el viento hicieron estragos en su casa, ‘ me estoy lloviendo, se me volaron las chapas el día del viento fuerte y me tiró todas las cosas. Ahora me estoy lloviendo por todos lados, toda mi ropa, mis cosas están mojadas y peor anoche se me ha mojado todo’ señaló.

Cada día llega a Media Agua con la esperanza de que lo ayuden. Sin embargo, ‘cuando vengo me dicen que el intendente no puede atenderme, que no está y ni siquiera la secretaria me atiende. Yo vine ayer con los de Desarrollo Humano y me dijeron que me iban a hacer hablar con el intendente y no me atendió, por eso hoy decidí atarme acá para tener una solución porque no puedo seguir estando así’ indicó.

‘Desarrollo Humano del Centro Cívico me dio machimbre palos y nailon para poner, le pidieron al municipio que me asistiera, pero nunca fueron. Ni ahora que me he llovido se han acercado para darme un nailon para taparme o una bolsa de mercadería’ dijo con mucho dolor. En cuanto a la gente de la zona explicó que nadie se para a consultarle o brindarle apoyo ‘la gente no tiene amor no le interesa lo que me pasa, le interesa lo que ellos’