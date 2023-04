Colombo se comprometió a crear un micro hospital veterinario en Capital

Por la mañana de este martes 18 de abril se firmó una nueva acta compromiso en San Juan, esta vez con los vecinos de Capital. Esta promesa fue realizada por Rodolfo Colombo y tiene que ver con la construcción de un micro hospital veterinario, si es que gana en las elecciones del 14 de mayo.

El mencionado candidato a intendente habló con el móvil de Canal 13, para dejar en claro que los derechos de los animales son sumamente importantes para él. En ese sentido, recordó que él fue quien propició la erradicación de los espectáculos con animales, la tracción a sangre y la venta de pirotecnia en Capital.

'Para nosotros es un tema muy importante los animales, son sujetos de derecho. Marcelo Orrego lo hizo en Santa Lucía, generó un quirófano maravilloso con toda una política pública municipal tanto para los animales domiciliarios como callejeros. Queremos erradicar esa realidad terrible de los perros que con castración se puede generar perfectamente, pero hay que tener la disciplina para hacerlo', expresó.

Siguiendo en la misma línea, Colombo remarcó que en el año 2019 también en el marco de su candidatura realizó la misma promesa que ahora en 2023. Sumado a esto, puntualizó en la importancia de realizar la firma de este acta compromiso, desde el lugar de trabajo del querido Dr. Rodolfo Dallazuana.

'Doy las cifras, de los 265 días hábiles al año que hay si se hicieran unas 24 castraciones por día entre perros y gatos, se termina el tema de los callejeros. Hoy se hacen entre 8 y 10. Si no lo haces o lo haces mal, los animales se van Chimbas, Santa Lucía o Rivadavia, entonces hay que coordinarlo con los otros departamentos también', manifestó.

Por último, el entrevistado se refirió al lugar donde saldrían los fondos para poder hacer realidad este sueño del micro hospital veterinario. Sobre esto aseguró que el propio presupuesto anual con el que cuenta el municipio, sería más que suficiente para concretar este trabajo.

'El año pasado el presupuesto fue 4.200 millones de pesos en la Capital, ahora será de 12.500 millones de pesos. Mirá si no hay fondos para planificar el hospital veterinario, el riego de los árboles, el centro de monitoreo urbano para no depender del CISEM que no funciona muy bien. La plata esta, el tema es ver cuáles son las prioridades', sentenció.