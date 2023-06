Por primera vez el Barrio Villa Paula de Chimbas tiene plaza para sus vecinos

Este viernes, el intendente de Chimbas, Fabián Gramajo, inauguró una nueva plaza en un sector que estuvo abandonado por mucho tiempo. Se trata del Barrio Villa Paula donde ahora los niños tienen un lugar para jugar y compartir. La obra fue ejecutada con fondos y trabajadores municipales. Además, sostuvo que en julio/agosto esperan inaugurar la segunda etapa del Parque del Abrazo, ubicado en la zona centro. Expresó que en su gestión construyeron 10 parques y casi 90 espacios públicos.

"Estamos inaugurando una obra muy esperada por los vecinos, este sector estuvo absolutamente abandonado por muchísimo tiempo y nos comprometimos en recuperar este espacio para que sea un lugar de contención para los niños y la familia y que puedan vivir un poquito mejor y tengan también un lugar donde poder divertirse. La verdad que ha quedado muy lindo, es una obra que fue ejecutada por la administración municipal, con fondos municipales y sobre todo con trabajadores municipales", expicó.

Y agregó: "Hasta hace un rato estos niños no tenían donde jugar, no conocían lo que era el juego, lo que era la plaza, lo que era tener espacio público. Desde el 2005 que se entregó este barrio hasta la fecha no tenían un espacio particular para ellos. Hoy los niños tienen un lugar donde poder jugar, compartir y generar ese vínculo de compañerismo también con barrios de diferentes zonas que hay en este sector que también van a venir a este lugar a poder compartir".

"Además se avanza con el Parque del Abrazo que es muy lindo también que está en la zona centro, hemos inaugurado la primera etapa y calculamos que julio/agosto vamos a estar inaugurando la segunda etapa de uno de los parques más grandes y lindos que vamos a tener también en Chimbas. Hemos construido 10 parques y casi 90 espacios públicos en casi 8 años de gestión. Es decir que prácticamente todos los meses hemos estado inaugurando algún tipo de obra con esas características", concluyó.