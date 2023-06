Uniones Vecinales de Capital obtuvieron beneficios mineros

El intendente de Capital, Emilio Baistrocchi, junto al ministro de Minería, Carlos Astudillo, encabezó el acto de entrega de insumos y materiales a las distintas uniones vecinales que se sumaron al Proyecto Minero que contó con un presupuesto de $2.500.000. El jefe comunal sostuvo que “ha llevado un tiempito este proceso, hay muchos que ya cuentan con las cosas que van a estar mejorando la calidad de vida y de la institución que ustedes manejan y otros se las llevan hoy".

"Lo importante, no solo de esta entrega sino de estos cuatro años transcurridos, son las mejoras que hemos podido ir generando. Me llevo el trabajo que hemos hecho en conjunto, pero además creo que lo importante es lo que queda. Porque esto va más allá de lo institucional, esto es con ustedes, con organizaciones no gubernamentales, con personas que a pulmón pechan por los lugares donde viven y lo vamos mejorando desde el municipio, trabajando y gestionando”, agregó Baistrocchi.

Por su parte, ministro Astudillo expresó su satisfacción por “estar una vez más en la Municipalidad de Capital para profundizar y acompañar este modelo de transformación que hace prácticamente 8 años que estamos caminándolo día a día y acompañarlos a ustedes que son el motor de esta transformación”. Además, destacó que “San Juan tiene una Capital segura, iluminada y limpia, que le da servicios y servicios diarios a sus vecinos como Santa Lucía, Rivadavia, Chimbas y Rawson".

"Acá se mueve el centro, el comercio, la administración pública, los juzgados, entre otros", añadió. Con respecto a la entrega de ayuda, ponderó el papel de los vecinos que trabajan junto al intendente “para mejorar nuestra plaza, para mejorar nuestro barrio, para mejorar nuestra sequía, para mejorar nuestro cordón, para mejorar nuestra vereda, cosas que este intendente ha hecho. Para nosotros acompañar esta transformación que se está haciendo es un orgullo y también una necesidad”.

Los 7 proyectos presentados para financiamiento: