Calingastinos cortaron la ruta nacional 149 por falta de agua

El domingo pasado, Obras Sanitarias Sociedad del Estado (OSSE) anunció la finalización de una obra de perforación para restablecer el servicio de agua potable en Calingasta, San Juan. Sin embargo, este martes en la mañana, la comunidad de Calingasta reflejó todo lo contrario tras salir a manifestarse para hacer reclamos por la falta de agua que persiste en la región. Tal fue así que los residentes decidieron cortar parte de la Ruta 149 en modo de protesta.

Celso Astudillo, ex concejal departamental, habló con Diario 13 sobre la situación: "Hemos cortado de manera transitoria y de media calzada la ruta para visibilizar el reclamo" expresó. Astudillo explicó que la falta de agua afecta a aproximadamente 4500 habitantes en Villa Calingasta y que llevan unos 8 días sin suministro.

Aunque OSSE emitió un comunicado indicando la finalización de la obra de nexo que conecta una nueva fuente de alimentación, Astudillo señaló que la perforación no fue lo suficientemente grande y que el suministro no llega adecuadamente a los domicilios debido a la falta de presión.

Después de ese mensaje referido a que se les había restablecido el agua potable, el referente en el reclamo expresó que la situación no quedó satisfecha: "El problema comenzó con un pozo que se desmoronó y quedamos sin agua, tras el acuerdo con un propietario privado, se utilizó el pozo de agua de un Hotel en Calingasta".

Sin embargo, Astudillo contó que la perforación no era lo suficientemente grande: "La perforación fue de 18 metros, pero según dichos del privado iba ser de 80 metros" aclaró. El ex concejal resaltó la buena voluntad del propietario privado, sin embargo esto no solucionó sus necesidades por completo: "La profundidad de ese pozo no es suficientemente grande para abastecer a Alto Verde y Villa Calingasta" resaltó.

La comunidad emitió un comunicado este martes expresando su malestar, en una carta formal dirigida al Gobernador Marcelo Orrego, solicitando soluciones inmediatas y considerando el traspaso del servicio a la Municipalidad de Calingasta. Por su parte, en el comunicado oficial de OSSE, se afirmó que el servicio se iría restituyendo paulatinamente desde el domingo pasado por la noche.

Astudillo resaltó la necesidad de una nueva perforación, no solo una solución momentánea, y señaló que el Intendente de Calingasta se reuniría con el presidente de OSSE y el gobernador para abordar el problema: "Necesitamos una nueva perforación, no necesitamos una solución momentáneas" aseguró.

Ahora la comunidad exige respuestas inmediatas. Astudillo relató que: "Entendemos que lleva su tiempo, pero nos deben entender a nosotros también que tenemos chicos, ya se comienza el desarrollo del Ciclo Lectivo Escolar, la Gendarmería y Policía tampoco tiene agua. No es estar en contra del gobierno, el agua nosotros la pagamos como la paga toda la gente de la provincia" destacó.