Ya tienen su 'segunda llave': entregaron escrituras a decenas de vecinos de Caucete

En horas de la mañana de este jueves 14 de marzo se llevó a cabo un importante operativo en San Juan, precisamente en el departamento Caucete. Se trata de la entrega de escrituras a decenas de vecinos del municipio, los cuáles esperaban desde hace décadas ser los titulares de sus terrenos.

Romina Rosas, intendenta de Caucete, habló con el móvil de Canal 13 desde el Loteo Esperanza. Desde ese lugar contó cómo vinieron trabajando para poder llegar a cumplir este objetivo que también incluye a las personas que residen en el barrio Industrial y la Villa Palacio.

'Venimos trabajando hace más de un año, regularizando a través de la posición administrativa del municipio de este loteo primero pasándolo a nombre del municipio, a posterior realizando todo lo que tiene que ver con planos y mensuras. Después de esto poder trabajar con cada vecino para que puedan titularizar su terreno, sorteando dificultades que tienen que ver con cuestiones familiares y personales. Queremos agradecerle la paciencia a los vecinos porque hace 30 años esperan poder normalizar esta situación con su loteo', expresó.

Rosas se mostró agradecida con la Escribanía Mayor de Gobierno porque no sólo les permitieron la regularización sino también escriturar a nombre de los propios vecinos directamente. Es un proceso que ha comenzado con mucha participación de instituciones y este jueves se ha finalizado con la firma de escrituras.

'Es muy importante, es casi como la segunda llave de la casa, siempre decimos eso. Es la posibilidad de que personas grandes puedan dejárselo a sus hijos o ver qué deciden hacer. Estamos llevando adelante el mismo proceso en el Loteo Los Andes. Hemos logrado regularizar terrenos del municipio. Hay lugares como el ex matadero municipal que nunca se regularizó, estaban a nombre de particulares y ahora figuran a nombre del municipio', manifestó.

Por último, la jefa comunal de Caucete se refirió al anuncio que realizaron desde el Gobierno Provincial durante este mismo jueves. Se trata de que se reactivaría la obra pública en la provincia de San Juan, luego de que el sector se viera realmente afectado por las disposiciones de Nación.

'Escuché que van a activar la obra pública a través de recursos provinciales, la verdad que nos alegra. Tenemos el barrio Algarrobo que tiene más de 80% avanzado. Cuando me reuní con la autoridad del IPV me comentó que la idea era entregarlo durante los primeros meses del año, al menos una parte del barrio, las 104 viviendas esperando por las otras 100. Hay una obra que está faltando que tiene que ver con el tendido eléctrico que entiendo que va a ser parte del aporte que va a hacer la Provincia. Hay otras obras que quedaron licitadas como el pavimento de Avenida De Los Ríos. Nos pareció extraño que no hayan convocado a los intendentes para hablar de las obras y nos terminamos enterando por los medios', sentenció.