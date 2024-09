OSSE brindó solución a los problemas de agua de Valle Fértil y Jáchal

Este lunes, Sergio Estrada, encargado de la gerencia de operaciones de Obras Sanitarias Sociedad del Estado (OSSE), brindó detalles en el programa Cien por Hora sobre los trabajos que se están llevando a cabo en dos departamentos de la provincia de San Juan que en las últimas semanas presentaron serios problemas de abastecimiento de agua: Valle Fértil y Jáchal. Los reclamos de los vecinos fueron escuchados, y según Estrada, la empresa está respondiendo de manera positiva por el momento.

En cuanto a la situación en Valle Fértil, uno de los departamentos más afectados debido a la sequía que atraviesa la región, Estrada explicó que se implementó una solución temporal para abastecer a los barrios más perjudicados, como Valle Costanera y La Patroncita: "Se está distribuyendo agua en camiones a las zonas más afectadas", señaló Estrada. Además, mencionó que en paralelo se están ejecutando dos obras importantes: la construcción de dos acueductos, uno proveniente de Cenaguita y otro desde Usno.

En relación con estos proyectos, Estrada especificó que el de Cenaguita "lo vamos a hacer por administración, es decir, con nuestro propio personal". Y en Usno se está contratando a empresas para tener dos o tres frentes de trabajo, de modo tal que se hagan las obras en tiempo récord". Según indicó, estas obras buscan dar una solución definitiva al problema de abastecimiento de agua en la zona: "Lo que se está haciendo es darle solución definitiva a toda esta problemática", enfatizó Estrada.

Mientras tanto, en cuanto al suministro de agua a través de camiones, Estrada detalló que además del agua envasada que se distribuye directamente a los vecinos, "se están llevando los camiones a la planta, ingresan el agua a la cisterna y desde ahí se distribuye". Esta modalidad se mantendrá hasta que las obras en Cenaguita estén terminadas, lo que se estima demorará entre 15 y 20 días.

Por otro lado, Estrada abordó la situación en Jáchal, donde OSSE se hará cargo de la administración del servicio de agua en una zona al norte del departamento que antes estaba bajo la gestión de una unión vecinal: "La administración y distribución del agua estaba en manos de las uniones vecinales, aunque el agua se entrega en bloque desde OSSE o desde perforaciones", explicó Estrada.

Esto, según explicó el gerente, es a que en las uniones vecinales "se están viendo superadas con el tema de los cargos fijos de energía y las reparaciones o ampliaciones de la red", especialmente con los aumentos del PBC. Esto ha llevado a que el servicio se preste de manera deficiente, motivo por el cual se decidió transferir todos los sistemas a manos de OSSE: "Es lo que hará el presidente de OSSE cuando visite el departamento la próxima semana", agregó.

Finalmente, Estrada se refirió a la situación en Caucete, donde se han detectado irregularidades en el acueducto que alimenta la zona: "Se está haciendo una evaluación integral de todo el sistema", afirmó. La fuente de agua en Nikizanga, que alimenta el acueducto de 22 kilómetros hasta Bermejo, parece estar en buen estado. No obstante, Estrada señaló que a lo largo del trayecto "hemos detectado entre 30 y 40 conexiones no autorizadas". Estas conexiones ilegales, utilizadas para abastecer a animales y huertas, disminuyen la presión del agua que llega al pueblo. "Esto implica que el agua cuando llega al pueblo ya llega con poca presión, producto de todas estas conexiones no autorizadas", advirtió.

Para solucionar este problema, Estrada aseguró que se realizará una evaluación de cómo se administra el agua en la zona y que se tomarán las medidas necesarias para regularizar el sistema.