Unas pocas horas antes del inicio de los festejos del Carnaval de la localidad de Tupelí en 25 de Mayo, la aún vigente virreina de la fiesta aseguró que no se presentará a entregar sus atributos a la nueva soberana porque la comuna no cumplió los compromisos asumidos para con ella.

Se trata de la joven Guadalupe Shirli Sánchez, quien hasta este viernes fue la virreina del Carnaval de Tupelí, la chica escribió una carta abierta en sus redes en donde aseguró que hacía esto como una manera de poner en evidencia el incumplimiento de la comuna.

En el mensaje que la chica subió a sus redes, reconoció que el carnaval es un festejo que los representa y los une como comunidad, pero agregó que si bien se siente orgullosa por el “honor” de representar a su pueblo, se siente decepcionada con la municipalidad “que no ha cumplido sus promesas y compromisos”, aseguró.

“A pesar de mis reiteradas solicitudes, no he recibido el incentivo o premio que se me prometió por mi participación y representación. En este sentido, he decidido no entregar personalmente los atributos de Virreina en la ceremonia de inauguración del Carnaval”, aseveró la chica, quien agregó que iba a enviar un emisario para que entregue la corona y la capa.

Tras esta publicación, la joven recibió una gran cantidad de mensajes de apoyo y solidaridad por la decisión que tomó esta joven veinticinqueña.

Esta polémica por la entrega de los premios del año pasado se suma a otra que hubo hace pocos días. Es que el intendente Rodolfo Jalife había dispuesto no hacer la fiesta porque aseguró que prefería ahorrar el dinero para asistir a las personas afectadas por las lluvias.

Esta medida generó mucho descontento de una parte de los vecinos que dijeron que el Carnaval es una fuente de ingresos para ellos, hasta llegaron a hacer un corte de calle que entorpeció el paso de la Vuelta a San Juan que ese día recorría parte de 25 de Mayo.

Tras la queja de la gente, la comuna anunció que si hará la fiesta, aunque esto también generó bronca de algunos que salieron a decir que el festejo costaba más de $60 millones que se podrían invertir en otra cosa.

El mensaje

"Estimados vecinos y autoridades de la Municipalidad de 25 de Mayo. Me dirijo a ustedes en vísperas del Carnaval de Tupelí, una celebración que nos representa y nos une como comunidad. Como Virreina elegida en la votación del año pasado, he tenido el honor de representar a nuestro pueblo con orgullo y dedicación. Sin embargo, quiero expresar mi decepción y frustración con la Municipalidad, que no ha cumplido con sus promesas y compromisos conmigo.

A pesar de mis reiteradas solicitudes, no he recibido el incentivo o premio que se me prometió por mi participación y representación. En este sentido, he decidido no entregar personalmente los atributos de Virreina en la ceremonia de inauguración del Carnaval. En su lugar, enviaré a alguien que los entregue en mi nombre.

Esto no es una decisión fácil, pero creo que es necesaria para destacar la falta de compromiso y respeto de la Municipalidad hacia mí y hacia la comunidad. Espero que en el futuro, la Municipalidad sea más transparente y cumpla con sus promesas. También espero que apoyen y respeten a las nuevas participantes en el Carnaval, y que les brinden la oportunidad de brillar y representar a nuestro pueblo con orgullo. Atentamente, Shirli Sánchez (Guadalupe)"