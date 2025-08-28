9 de Julio: avanzan con los trabajos para que el barrio Tornino no vuelva a inundarse

La Municipalidad de 9 de Julio está llevando a cabo una importante obra en el Barrio Torino, un proyecto diseñado para solucionar de manera definitiva los problemas de inundaciones que históricamente han afectado a la zona.

Tras completar la primera fase, que incluyó la instalación de caños de hormigón para el paso del agua bajo un nuevo puente, se realizó una segunda etapa de movimiento y nivelación de suelo. Estos trabajos son cruciales para asegurar que el agua de lluvia se dirija de forma segura hacia el desagüe principal.

Actualmente, el proyecto se encuentra en su tercera etapa, enfocada en la construcción de veredas en todo el barrio. Estas mejoras no solo facilitarán el tránsito peatonal, sino que también mejorarán la calidad de vida de los residentes y consolidarán el perfil urbano de la zona.

La eficiencia de los trabajos

Las obras están siendo realizadas íntegramente por equipos municipales, bajo la supervisión de profesionales del área de obras públicas. Esta estrategia permite optimizar los recursos, mantener un ritmo de trabajo constante y garantizar que las soluciones sean duraderas.

Desde el municipio, se señaló que estas acciones forman parte de un plan más amplio de mejoramiento estructural en diferentes barrios y distritos. Este plan avanza de manera progresiva, priorizando las necesidades más urgentes en un contexto económico complejo.

El intendente Daniel Banega destacó la importancia de estas obras: “Estamos dando respuestas a problemas que llevan mucho tiempo sin solución. De a poco, pero sin pausa, estamos trabajando con la convicción de que iremos llegando a cada distrito, haciendo lo que falta, de manera ordenada, responsable y con la certeza de seguir transformando 9 de Julio”.

Con estas intervenciones, la gestión municipal reafirma su compromiso de abordar las demandas históricas con una visión técnica y sensible a las necesidades reales de los vecinos.