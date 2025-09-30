9 de Julio ya tiene un gimnasio municipal: conocé cómo funcionará

En el departamento de 9 de Julio este lunes se llevó a cabo la inauguración de un Gimnasio Municipal completamente renovado y equipado, que busca promover el deporte, la salud y la integración de la comunidad.

El nuevo espacio fue resultado de meses de trabajo en construcción, refacción y modernización, que permitieron dotarlo de infraestructura de primer nivel y equipamiento de última generación.

Entre las principales mejoras se destacan:

Reparación del techo, pintura y pisos.

Nueva cartelería de ingreso y letras corpóreas.

Decoración artística con murales y graffitis alusivos al deporte.

Colocación de bancos metálicos en el acceso.

Acondicionamiento de los sectores de pesas y máquinas.

Incorporación de más de 30 máquinas nuevas.

Pisos sintéticos para actividades como yoga, zumba, aerobox y entrenamiento deportivo.

Acondicionamiento integral de los baños.

Renovación completa del sistema de iluminación.

Durante el acto inaugural, el intendente Daniel Banega destacó el valor social de la obra: “Invertir en deporte es mucho más que construir un espacio: es invertir en salud, en disciplina, en valores, en trabajo en equipo. Es fortalecer a la persona, pero también al tejido social”.

Todas las obras fueron realizadas por personal municipal, lo que fue resaltado por las autoridades como un ejemplo de compromiso y trabajo conjunto.

El gimnasio contará con la presencia de profesores y personal de recepción para acompañar a los usuarios y garantizar el buen desarrollo de las actividades. Podrá ser utilizado no solo por vecinos y vecinas, sino también por clubes, instituciones y fuerzas de seguridad.

El acto contó con la participación de autoridades locales y provinciales, además de la presencia del candidato a diputado nacional Cristian Andino, quien acompañó a la comunidad en esta jornada especial.

El nuevo gimnasio funcionará en los siguientes horarios: