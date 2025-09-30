9 de Julio ya tiene un gimnasio municipal: conocé cómo funcionará
La inauguración tiene como objetivo ayudar al deporte y a la salud de los vecinos de la zona
En el departamento de 9 de Julio este lunes se llevó a cabo la inauguración de un Gimnasio Municipal completamente renovado y equipado, que busca promover el deporte, la salud y la integración de la comunidad.
El nuevo espacio fue resultado de meses de trabajo en construcción, refacción y modernización, que permitieron dotarlo de infraestructura de primer nivel y equipamiento de última generación.
Entre las principales mejoras se destacan:
- Reparación del techo, pintura y pisos.
- Nueva cartelería de ingreso y letras corpóreas.
- Decoración artística con murales y graffitis alusivos al deporte.
- Colocación de bancos metálicos en el acceso.
- Acondicionamiento de los sectores de pesas y máquinas.
- Incorporación de más de 30 máquinas nuevas.
- Pisos sintéticos para actividades como yoga, zumba, aerobox y entrenamiento deportivo.
- Acondicionamiento integral de los baños.
- Renovación completa del sistema de iluminación.
Durante el acto inaugural, el intendente Daniel Banega destacó el valor social de la obra: “Invertir en deporte es mucho más que construir un espacio: es invertir en salud, en disciplina, en valores, en trabajo en equipo. Es fortalecer a la persona, pero también al tejido social”.
Todas las obras fueron realizadas por personal municipal, lo que fue resaltado por las autoridades como un ejemplo de compromiso y trabajo conjunto.
El gimnasio contará con la presencia de profesores y personal de recepción para acompañar a los usuarios y garantizar el buen desarrollo de las actividades. Podrá ser utilizado no solo por vecinos y vecinas, sino también por clubes, instituciones y fuerzas de seguridad.
El acto contó con la participación de autoridades locales y provinciales, además de la presencia del candidato a diputado nacional Cristian Andino, quien acompañó a la comunidad en esta jornada especial.
El nuevo gimnasio funcionará en los siguientes horarios:
- Mañana: de 7 a 11 hs
- Tarde: de 15 a 19 hs
- Noche: de 20 a 23 hs