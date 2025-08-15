Acto multitudinario en plaza Evita donde el Municipio de Capital celebró el Día del Niño

La plaza Evita, en Concepción, se colmó este domingo de familias que participaron del primer gran festejo por el Día del Niño organizado por la Municipalidad de la Ciudad de San Juan. Desde las 16:00, la propuesta “Plazaventura en Familia” ofreció actividades creativas, juegos, espectáculos en vivo, talleres, sorteos y premios para que los más pequeños disfrutaran de una tarde diferente.

La intendente Susana Laciar, junto a su equipo de gobierno, acompañó la celebración que incluyó el Paseo de los Niños con cocineritos y artesanitos, la presentación de pequeños talentos, shows artísticos como Circontento, DJ en vivo y el Payaso Piltrafa, además de manualidades colaborativas, cabina de fotografía, talleres de folclore y ajedrez, chocolate caliente y sorteos de importantes premios.

La propuesta continuará el viernes 29 de agosto en plaza Almirante Brown, en Concepción, y cerrará el sábado 30 en plaza Ejército Argentino, en Desamparados, con el mismo programa de actividades y espectáculos para seguir llevando alegría a todos los rincones de la Capital.