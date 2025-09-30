Este lunes, el Polideportivo Municipal de Albardón se convirtió en el epicentro de la alegría y la competencia deportiva para cientos de estudiantes del departamento, con el inicio de la edición 2025 de los Juegos Intercolegiales. Canal 13 estuvo presente y dialogó con Sara, delegada de Albardón, quien destacó la importancia de estas actividades para fomentar la integración y la práctica deportiva entre los jóvenes.

“Comenzamos un año más con los juegos intercolegiales en Albardón. Hoy iniciamos con atletismo, mañana seguimos con handball, el viernes con fútbol, y el lunes retomamos con handball y ajedrez, y así se irán desarrollando todas las disciplinas durante la semana”, explicó Sara. Además aludió a que la jornada fue organizada para dividir las categorías por edad y nivel educativo, con alumnos de primaria en el primer turno y estudiantes de secundaria a partir de las 11 de la mañana.

La funcionaria destacó la creciente convocatoria de alumnos y docentes en comparación con años anteriores: “Por suerte, los juegos intercolegiales son muy esperados. Año tras año se suman más chicos y profes, y todos disfrutan de esta experiencia de competir, practicar deportes y conocer nuevos amigos de otras escuelas del departamento”.

Durante la jornada, Canal 13 también habló con Juanjo y Emir, alumnos participantes de la Escuela Villicum, quienes compartieron su entusiasmo y nerviosismo por competir. Emir, quien participó en carreras de 60 metros, salto en alto, salto en largo y lanzamiento, comentó: “Anoche no dormí, me quedé despierto hasta las 4 de la mañana porque estaba nervioso y con muchas ganas de participar”. El docente que los acompañaba destacó la emoción de ver a los alumnos disfrutar de cada prueba y la importancia de la participación familiar: “El apoyo de la familia es fundamental. Sin ellos, esta jornada no sería posible. Padres y madres hacen que la experiencia sea inolvidable para los chicos”.

Sara también remarcó la planificación y organización que implica la edición 2025: “Dividimos la jornada en dos partes para garantizar comodidad y seguridad, y para que todos los alumnos puedan disfrutar al máximo. Los profesores y directivos se preparan durante todo el año para que los juegos sean un éxito”.

Cada jornada culminará con la entrega de medallas y reconocimientos, fomentando la sana competencia y la motivación entre los estudiantes.