Este jueves, la plaza departamental de Albardón fue escenario de un acto patriótico: más de 900 estudiantes de 16 escuelas realizaron la tradicional promesa de lealtad a la Bandera Argentina.

El intendente Juan Carlos Abarca encabezó la ceremonia y expresó su orgullo por la participación de la comunidad. “Es un día muy especial, porque celebramos la bandera que nos une a todos los argentinos”, destacó en diálogo con el móvil de Canal 13. “Después de la pandemia no habíamos podido volver a hacer este acto en la plaza. Hoy, con la familia presente, lo retomamos con mucha emoción”, agregó.

Luego del acto central, los chicos realizaron un breve desfile por las calles céntricas del departamento, lo que implicó cortes de tránsito momentáneos. “Es una tradición que da valor a la familia, y que fortalece el sentido de pertenencia al departamento y a la patria”, señaló el jefe comunal.

Obras en Albardón

En el mismo contexto, Abarca repasó parte de su gestión y señaló que, a pesar del complejo panorama económico, continúan ejecutándose obras clave para el desarrollo del departamento. “Estamos trabajando en iluminación, asfalto, veredas, y recientemente inauguramos una sala cultural para actividades artísticas”, informó.

Además, mencionó que están acompañando a asociaciones civiles y deportivas, y que el enfoque sigue siendo el de “trabajar juntos, sin distinción alguna, para que la Argentina crezca”.

Consultado por la continuidad de las obras frente a las restricciones presupuestarias, indicó que se siguen llevando adelante los compromisos asumidos, aunque a un ritmo más lento por la falta de recursos nacionales. “Solo una obra de viviendas quedó paralizada, pero estamos buscando la forma de retomarla”, aclaró.

Por otro lado, Abarca confirmó que el municipio está colaborando activamente en la búsqueda de un vecino desaparecido. “Hemos asistido con agua y viandas para los efectivos que están trabajando. Seguimos atentos a todo lo que se necesite”, aseguró.

Finalmente, al ser consultado por el contexto político y judicial del país, el intendente optó por enviar un mensaje conciliador: “La bandera nos une. No importa la religión ni la política. Tenemos que buscar siempre el bienestar general y la paz. Las personas pasan, las instituciones quedan”, afirmó. Y cerró: “No podemos alentar las disputas internas. Somos todos vecinos. Si no trabajamos juntos, no se construye. El camino es la unidad, el respeto y el esfuerzo colectivo”.