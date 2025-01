El reconocido artista argentino Nito Mestre, una de las figuras principales de la Fiesta de Albardón, compartió sus impresiones sobre la música y las nuevas generaciones en diálogo con Canal 13. Mestre, quien ofreció un show aclamado por el público, destacó el impacto de los jóvenes músicos que están redefiniendo la escena artística actual.

"Hoy en día, hay una camada de artistas jóvenes que están haciendo cosas muy interesantes, como Milo J, Bizarrap y otros talentos emergentes. Son de distintos estilos, pero tienen muy buen criterio", expresó el exintegrante de Sui Generis, quien enfatizó su admiración por el talento y la creatividad de los nuevos referentes.

En cuanto a su presentación, Mestre explicó cómo seleccionó las canciones que interpretó en Albardón. "Para los festivales, suelo elegir temas que la gente ya conozca, porque es una forma de conectar con el público. Hoy incluí dos canciones más nuevas, pero siempre busco un balance entre lo clásico y lo actual", comentó.

Además, Mestre reflexionó sobre la dinámica entre artistas de diferentes generaciones, destacando la camaradería en el ambiente musical: "Me encanta cuando los jóvenes te saludan como a la par. Entre colegas no hay edad, todo fluye de manera orgánica en estos encuentros, y eso me motiva mucho".

El 2025 será especial para Nito Mestre, ya que se cumplirán 50 años de su trayectoria en la música. "Vamos a hacer dos teatros en la capital en septiembre para celebrarlo", adelantó el músico, quien también planea una gira internacional que lo llevará a países como Paraguay, Costa Rica, El Salvador y Estados Unidos.

Pese a su apretada agenda, Mestre no dejó pasar la oportunidad de disfrutar del cálido recibimiento de Albardón. "Aunque no tuve tiempo de recorrer mucho el departamento, fue increíble ver cómo la gente se acercó al festival. Estos encuentros no solo celebran la música, sino también el intercambio entre generaciones", concluyó.