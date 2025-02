Tras el ataque a un hombre, los vecinos dijeron que harán justicia por mano propia

El móvil de Canal 13 San Juan dialogó este miércoles con vecinos de la comunidad de la Villa San Miguel, en el departamento de Albardón. Quienes, tras el brutal ataque a un vecino, expresaron su indignación ante los reiterados hechos delictivos en la zona y llegaron a decir que ellos buscarán hacer justicia por mano propia. La gente de la zona instaló un pasacalles que dice “Ratas, si robás en el barrio, olvidate. Ya nos cansamos, no vamos a avisar a la policía. Nos vamos a arreglar nosotros”.

El ataque a este vecino, identificado como 'Chino' Pinto, colmó la paciencia de los habitantes, quienes aseguran que la situación ha sobrepasado todos los límites.

"La verdad que sí, los vecinos ya estamos hartos. Creo que esta gente atravesó la línea", expresó un representante de la comunidad, quien habló en nombre de los residentes de la Villa San Miguel, Barrio San Martín y Los Ciruelos.

El episodio de violencia contra Pinto generó un fuerte malestar en la zona. "Nos estaban malacostumbrando a naturalizar la delincuencia. No respetan a los abuelos, a los niños, y los vecinos ya nos hemos cansado", afirmó un vecino de la zona.

Pese a que el pasacalles colgado en el barrio, la comunidad ha decidido tomar medidas por mano propia ante la inseguridad. Aunque dejó en claro que no buscan enfrentamientos violentos. "No le declaramos la guerra a nadie. No somos iguales que ellos, pero sí estamos cansados. Esto se llama hartazgo".

Sobre el ataque a Pinto, el entrevistado confirmó que los agresores fueron identificados, aunque no todos se encuentran detenidos. "El principal sospechoso le pidió perdón a la familia, pero sigue libre. Si la justicia demuestra que son culpables, lo único que esperamos es justicia, pero justicia de verdad, no la de los jueces de garantía", sentenció.

Respecto a la respuesta de las autoridades, los vecinos reconocieron la presencia policial en la zona, aunque aseguraron que la raíz del problema es más profunda. "Hemos tenido algunas respuestas, algunas propuestas que se están llevando a cabo y estamos agradecidos. Pero la solución definitiva no es solo más patrullajes, sino cambiar la mentalidad de quienes cometen estos delitos", expresó el vecino. Además, mencionó que el municipio se comprometió a gestionar un puesto fijo de seguridad en la zona.

"Está grave, peleando por su vida, y nosotros indignados porque el presunto autor sigue con prisión domiciliaria. Ahí dejó de funcionar la palabra justicia", concluyó el vecino.

El Hecho

Por la tarde del pasado domingo 19 de enero, en el departamento Albardón se produjo un hecho sumamente violento. Se trató de un enfrentamiento donde atacaron con una varilla de hierro a un hombre que terminó con una herida en su cabeza.

El conflicto en cuestión se dio en el barrio Virgen del Rosario, cuando se produjo un enfrentamiento entre un número de personas que no fue confirmado. Allí uno de los participantes tomó este trozo de metal y golpeó a otro directamente.

El impacto fue en la cabeza, ocasionándole una herida que necesitó de asistencia médica. Por fortuna la lesión no fue grave, por lo que la vida del hombre no corre peligro.

La causa está siendo investigada por la Unidad Fiscal Investigativa Genérica, en colaboración con la comisaría 18va.