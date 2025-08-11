Un nuevo hecho de violencia fue registrado en video. Esta vez ocurrió en San Juan, concretamente en Albardón, donde dos familias se trenzaron a golpes.

Según informó el medio InfoAlbardón, el hecho sucedió en el Parque Latinoamericano. Lo que parecía ser una tarde de esparcimiento terminó en violencia. De acuerdo con las fuentes, los protagonistas fueron dos grupos familiares.

Los golpes se hicieron presentes y quedaron registrados en imágenes captadas por vecinos que se encontraban en la zona. En el video se puede ver a varias personas peleando ferozmente, mientras otros intentan huir de la pelea.