Llegaron con la entrega del módulo alimentario a Angaco

Continúa la entrega de módulos alimentarios de emergencia por los departamentos de San Juan como ayuda en medio de la cuarentena obligatoria. Este jueves el equipo de Acción Social de la Municipalidad de Angaco entregó el beneficio a domicilio a los vecinos del departamento.

Dicho beneficio, se gestionó por internet en forma particular en la página del Ministerio de Desarrollo Humano a efectos de llegar a quienes lo solicitaron. La coordinación de la tarea efectuada estuvo a cargo por el mismo intendente Carlos Maza y la Coordinadora de la cartera de Desarrollo Humano, Paula Caballero.

Cabe recordar que al momento de recibir el beneficio, la persona debe contar con el DNI al alcance y mandar un mensaje con el texto ALIMNETOS OK al 40140 para validar la recepción.

También desde la cartera de Desarrollo humano aconsejaron que al recibir las bolsas, la familia debe higienizarlas antes de abrirlas, rociándolas con lavandina con agua o con alcohol.

El Módulo Alimentario de Emergencia es una respuesta del Gobierno provincial para aquellas personas que no tienen ningún beneficio del Estado ni de privados. Es decir, son sanjuaninos que no perciben asignaciones universales, jubilaciones, pensiones, salarios registrados, monotributistas de altas categorías, etc. Está destinado para trabajadores de la economía informal, monotributistas de categorías bajas o monotributo social.