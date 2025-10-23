En tiempos en los que la salud mental se volvió una preocupación transversal, Angaco decidió pasar a la acción. El Concejo Deliberante trabajó en una ordenanza pionera de Salud Comunitaria, destinada a transformar la forma en que el municipio aborda los padecimientos mentales, con una mirada territorial, preventiva y de inclusión social.

El proyecto fue impulsado por Alberto de los Ríos, presidente del Concejo e integrante del Partido Justicialista, quien aseguró que la iniciativa “busca acercar las políticas de salud mental a los barrios, en lugar de esperar que los vecinos lleguen a pedir ayuda”.

“Hoy la salud mental atraviesa la vida de todos los ciudadanos. Es algo transversal, y en los tiempos que estamos viviendo no podemos ignorarlo”, señaló De los Ríos.

Una red

La propuesta incluye la creación de una mesa intersectorial en la que participarán escuelas, iglesias, hospitales, la municipalidad, el Concejo Deliberante y las comisarías, entre otras instituciones. El objetivo es articular recursos, evitar duplicar esfuerzos y detectar casos a tiempo.

“Lo principal es reconocer los recursos que ya tenemos en el territorio. Muchas veces todos trabajamos en lo mismo, pero sin saberlo. Ahora queremos hacerlo de forma coordinada”, explicó De los Ríos.

El trabajo se desarrolla junto a la psicopedagoga Paula Saavedra, quien colaboró en proyectos similares en Santa Cruz. Junto a su equipo, diseñó un plan que contempla charlas, talleres, espacios deportivos y recreativos, además de acciones de educación ambiental y participación comunitaria.

Primeros pasos

El programa comenzó a implementarse en el distrito Campo de Batalla, dentro del circuito La Cañada, uno de los sectores más vulnerables del departamento. Allí se está elaborando un protocolo de intervención en casos de adicciones, además de estrategias de acompañamiento psicológico y social.

“Nos estamos empapando del trabajo que realiza cada institución para definir cómo actuar y detectar los problemas a tiempo. Cada uno desde su rol, pero de manera articulada”, destacó el presidente del Concejo.

Un modelo que puede replicarse

La iniciativa —que busca que el municipio adhiera a las leyes nacionales y provinciales de salud mental— apunta a extenderse progresivamente a los siete distritos de Angaco. De los Ríos adelantó que incluso otros departamentos podrían sumarse a la propuesta.

“Esto nace de saber interpretar al vecino. Vimos la realidad, las necesidades, y entendimos que era urgente trabajar en la salud mental. Si otros municipios se interesan, estamos dispuestos a compartir la experiencia y trabajar en conjunto”, sostuvo.