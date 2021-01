Docentes de Calingasta serán parte del Cruce de los Andes

Con las alforjas cargadas de expectativas y sueños, esperando que les asignen la mula o el caballo Cecilia González y Carolina Astudillo ya van camino a la ruta sanmartiniana, como ha sucedido años anteriores este año dos docentes del departamento que aporto arrieros a la columna libertadora reeditaran la hazaña.

Cecilia es maestra de grado y profesora de tecnología en el albergue Alvarez Condarco de Villa Nueva, su infancia transcurrió entre relatos y fotos que le contaba y mostraba su padre, gendarme retirado, de lo que es la cordillera central “soñaba con esos amaneceres en Patos Sur, mi padre me decía que el silencio que interrumpía el silbido del viento entre los pastizales del valle, es indescriptible mirado desde la ventana del refugio Sardina” “ para mí es un desafío personal y un tributo a mi padre y en él a los gendarmes que custodian la frontera” “quiero ver eso que muestran las pinturas de los libros, San Martin desde un peñón dirigiendo la columna libertadora, vivenciarlo me llena de emoción, quiero volver al aula para contárselo a los niños de Villa Nueva, a mi hijos”

Carolina Astudillo es docente de nivel inicial, directora del JINZ 24, hace 13 años que un puñado de niños, el Director y la portera la recibían en la tranquera que separa de la ruta de la escuela de Hilario al pie del Cerro Alcazar. “ forme mi familia en Calingasta, el año que paso trabajamos en la guía de estudio con los chiquitos de jardín El Cruce de los Andes, hicimos videos, le pedimos a Ramón Ossa que nos contara del Cruce, de los relieves, la flora, la fauna de la cordillera por donde paso San Martín” “ hace mucho me inscribí para hacer el cruce y hace unos días cuando me llamaron desde la gobernación para decirme que estaba seleccionada para ir, no paro de mirar al cielo y agradecer por esta bendición” “ estoy ansiosa, mi hijo que tiene 7 años esta tan contento como Yo porque, vos sabes cómo es la vida de los docente, los hijos aunque no vayan al curso donde vos estas aprenden cuando en voz alta preparas la clase”

Al igual que el resto de los expedicionarios estas dos docentes, los arrieros, los coordinadores de la logística Ramon y Diego Ossa fueron hisopados, este año, como ocurrió en 1817, se mimetizan son una burbuja que se cuidan mutuamente. Alforjas, sombreros, lazos, riendas, aparejos y este año barbijos van a transportar las mulas y caballos que ya están prestos a salir desde la estancia Los Manantiales.

Fuente: Geraldo Moroso- Periodista en Calingasta