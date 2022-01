Mujer acusa a la Policía de no dejarla trabajar su salón de eventos

Una mujer oriunda de Barreal apuntó con todo contra la Comisaría 33º de esa localidad de Calingasta. Se trata de Susana Badilla, propietaria de un salón de eventos, al cual no lo puede trabajar para casi ninguna fiesta o actividad, puesto que desde la dependencia policial no se lo permiten por falta de seguridad, que ellos mismos le niegan. ‘Me están quitando el derecho a trabajar. A mí me cortan todo, no lo puedo alquilar para ningún evento’, denunció.

La dueña del salón le contó a Diario 13 que no entiende porqué su emprendimiento familiar no puede trabajar. Ella aseguró tener el final de obra en regla, al igual que toda la documentación correspondiente para la habilitación del lugar. Sin embargo, no le permiten realizar eventos bailables, ni siquiera alquilarlo para bautismos, comuniones, cumpleaños, aniversarios y toda clase de fiestas y actividades.

Susana apunta a un boliche que existe hace muchos años con distintos nombres de fantasía, el cual, según precisó a este medio, ‘tiene arreglos con la Policía, pero no tiene todos los papeles en regla’. Este medio intentó comunicarse con la Comisaría 33º, pero se negaron a dar declaraciones sobre el tema.

La principal traba que desde la dependencia policial le presentan es la falta de personal para realizar adicional. Este es la génesis del problema para la barrealina, puesto que sin policías disponibles para hacer las veces de seguridad del lugar (le exigen dos personas de seguridad) no puede realizar eventos.

El problema se agudiza, puesto que en Barreal no hay empresas de seguridad que puedan realizarle el servicio, y el presupuesto para contratar personal del Gran San Juan de una empresa privada, le es casi imposible de costear. ‘Me gustaría que me den una solución, tengo derecho a trabajar, es mi emprendimiento familiar’, apuntó.