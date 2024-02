Tras la nota de Canal 13, OSSE aseguró que pusieron operativa la perforación de Alto Calingasta

Tras la protesta que realizaron vecinos calingastinos en la Ruta 149 por falta de agua, que sacó a luz Canal 13, Obras Sanitarias Sociedad del Estado (OSSE), lanzó un informe en el que detalla cual fue la falla que causó la escasez, las recomendaciones para que se restablezca el servicio y la confirmación de que el problema que había causado la falta de este bien, va en camino a la solución definitiva.

En el comunicado indicaron que tras un intensivo trabajo pusieron operativa la perforación de Alto Calingasta. Y sumado a esto aseguraron que ya está en funcionamiento. A su vez aseveraron que para que el servicio vuelva a la normalidad, es imprescindible que los vecinos realicen un cuidadoso uso del agua, en especial en las zonas mas altas de la villa.

'Desde la empresa se sigue trabajando en el lugar regulando válvulas para equilibrar la red y unificar la presión del suministro en los diferentes puntos de la villa. Garantizamos que la obra funciona y es una buena alternativa mientras seguimos en búsqueda de otras nuevas fuentes de alimentación', expresaron desde OSSE.

Por la ola de calor, OSSE pidió cuidar el uso del agua

Por otro lado, el informe recalca que los calingastinos se quedaron sin suministro de agua potable por una falla en la perforación La Capilla, que era su fuente de abastecimiento.

El problema por el que OSSE lanzó un comunicado este martes

La comunidad de Calingasta, emitió un escrito expresando su malestar, fue una carta formal dirigida al Gobernador Marcelo Orrego, solicitando soluciones inmediatas y considerando el traspaso del servicio a la Municipalidad de Calingasta.

Es que el domingo pasado, Obras Sanitarias Sociedad del Estado (OSSE) anunció la finalización de una obra de perforación para restablecer el servicio de agua potable en Calingasta, San Juan. Sin embargo, este martes en la mañana, la comunidad de Calingasta reflejó todo lo contrario tras salir a manifestarse para hacer reclamos por la falta de agua que persiste en la región. Tal fue así que los residentes decidieron cortar parte de la Ruta 149 en modo de protesta.

Celso Astudillo, ex concejal departamental, habló con Canal 13 sobre la situación: "Hemos cortado de manera transitoria y de media calzada la ruta para visibilizar el reclamo" expresó. Astudillo explicó que la falta de agua afecta a aproximadamente 4500 habitantes en Villa Calingasta y que llevan unos 8 días sin suministro.

Aunque OSSE emitió un comunicado indicando la finalización de la obra de nexo que conecta una nueva fuente de alimentación, Astudillo señaló que la perforación no fue lo suficientemente grande y que el suministro no llega adecuadamente a los domicilios debido a la falta de presión.

Después de ese mensaje referido a que se les había restablecido el agua potable, el referente en el reclamo expresó que la situación no quedó satisfecha: "El problema comenzó con un pozo que se desmoronó y quedamos sin agua, tras el acuerdo con un propietario privado, se utilizó el pozo de agua de un Hotel en Calingasta".

Sin embargo, Astudillo contó que la perforación no era lo suficientemente grande: "La perforación fue de 18 metros, pero según dichos del privado iba ser de 80 metros" aclaró. El ex concejal resaltó la buena voluntad del propietario privado, sin embargo esto no solucionó sus necesidades por completo: "La profundidad de ese pozo no es suficientemente grande para abastecer a Alto Verde y Villa Calingasta" resaltó.