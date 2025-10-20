El malestar en Calingasta crece semana a semana. Este último fin de semana, en pleno Día de la Madre, los vecinos sufrieron dos cortes de energía eléctrica que interrumpieron las celebraciones familiares. Para muchos, fue “la gota que colmó la paciencia”.

“Casi todos los días o día por medio hay algún corte, estamos esperando que nos den un diagnóstico”, expresó Adolfo Medalla, vecino de Calingasta, en diálogo con Canal 13 San Juan. “No es solo carecer de Servicio sino poner en riesgo los electrodomesticos”, aludió.

Según contó, las zonas más afectadas son Villa Nueva, el Sur del departamento y Barreal, donde los cortes se repiten cada pocos días. “El viernes tuvimos tres cortes, y uno de ellos dejó sin agua potable a gran parte de Barreal", dijo. "Esto no solo es molesto, es grave. Vivimos en una situación permanente de incertidumbre y riesgo porque cuando se corta la luz también se corta el servicio de telefonía celular. Quedamos completamente aislados”, explicó.

Medalla señaló que los vecinos se organizaron en un movimiento vecinal y presentaron casi mil firmas ante el Ente Provincial Regulador de la Electricidad (EPRE) para exigir soluciones concretas a la empresa Naturgy, distribuidora del servicio. “Afirmamos la idea de vivir mejor en la zona”, señaló.

“Tenemos dos problemas graves: la mala calidad del servicio —con cortes, bajas y subas de tensión— y, por otro lado, el aumento desmedido de las facturas. Muchas familias han recibido boletas de 300 mil, 400 mil y hasta 500 mil pesos. Es una locura”, denunció.

El referente explicó que, además de los incrementos tarifarios, muchas familias perdieron los subsidios nacionales y no acceden al provincial, lo que encarece aún más el costo del servicio en comparación con los usuarios de la Capital.

“Pagamos más caro que en la ciudad de San Juan", dijo y sumó que no tienen gas natural por lo que deben abastecerse con gas en garrafa y suele ser bastante costoso.

Sobre las causas técnicas de los cortes, Medalla sostuvo que el deterioro del servicio no se debe a factores climáticos, sino a la falta de mantenimiento y a la precarización del personal técnico. “Naturgy terceriza todos los servicios. Ya no trabajan empleados de la empresa, sino cuadrillas subcontratadas, muchas veces sin la capacitación necesaria. Son personas que trabajan jornadas larguísimas y, aun así, los problemas se multiplican”, explicó.

El vecino agregó que las interrupciones por mantenimiento no son informadas y que los usuarios no logran comunicarse con la empresa para realizar reclamos.

Para visibilizar el problema y registrar los reclamos, los vecinos crearon un mapa colaborativo donde señalan las zonas afectadas y los números de denuncia.

“Queremos hacer un control ciudadano. Vamos a registrar los cortes, los reclamos y las multas que el EPRE aplique a la empresa. Necesitamos transparencia y una solución real para Calingasta”, concluyó Medalla.