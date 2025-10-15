Calingasta: la policía recuperó un equipo de soldadura robado tras una serie de allanamientos

La Policía de San Juan recuperó en Calingasta un valioso equipo de soldadura autógena que había sido robado días atrás. El hallazgo se concretó en la noche del martes, luego de una serie de allanamientos realizados en la zona conocida como Colinas, sobre la Ruta Nacional 149.

El comisario Pablo Escobar, jefe de la Comisaría 16ª del departamento, explicó en diálogo con Canal 13 San Juan que se trató de “un hecho caratulado como hurto”, y que “tras las investigaciones pertinentes, se realizaron allanamientos y un abordaje territorial en las inmediaciones, dando resultado positivo con el hallazgo del efecto denunciado”.

El elemento recuperado es un equipo de soldadura autógena de uso profesional, compuesto por un tubo con el material correspondiente, una garrafa, manómetros, válvulas y mangueras. “Es una herramienta de tipo industrial de alto valor económico y fundamental para el trabajo del damnificado”, precisó Escobar.

El comisario destacó además la rápida respuesta del personal policial para resolver el caso: “Afortunadamente, el trabajo conjunto del personal permitió esclarecer el hecho en poco tiempo y devolver el elemento a su propietario”.

Por último, Escobar señaló que continúan las actuaciones judiciales para determinar la responsabilidad de los involucrados. “Estamos avanzando con la investigación y poniendo todos los elementos a disposición del Juzgado interviniente”, concluyó.