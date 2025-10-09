Calingasta se prepara para celebrar la Fiesta de la Primavera y la Juventud

Con el entusiasmo propio de los jóvenes, los alumnos del Colegio Secundario Técnico Agrotécnico Jesús de la Buena Esperanza ultiman detalles para la trigésima novena edición de la Fiesta de la Primavera y la Juventud, que se realizará los días 31 de octubre y 1° de noviembre en la localidad de Barrial, departamento Calingasta.

El grupo organizador, llamado Imperium, será el encargado de dar vida a dos jornadas llenas de color, música y creatividad bajo el lema “Voces del ecosistema”, una temática que busca poner en valor la naturaleza y la conciencia ambiental a través de distintas expresiones artísticas.

“Decidimos que este año la temática sea Voces del ecosistema, donde a cada grupo de alumnos se le asigna un ecosistema distinto para representarlo en el desfile y mostrarlo en la noche de la primavera”, explicó Tomás Carvajal, alumno de sexto año.

La primera noche se llevará a cabo el viernes 31 de octubre en la Plaza General San Martín, desde las 20:30, e incluirá una pasada de carros alegóricos elaborados por los estudiantes y un desfile temático con la participación de instituciones y vecinos de la comunidad.

Por su parte, la segunda noche, conocida como la Noche de Gala, se realizará el 1° de noviembre en el Anfiteatro Cerro Colorado, donde se llevará a cabo la elección de embajadores y embajadoras de la fiesta, además de presentaciones artísticas, sketchs y la entrega de premios. “Participan absolutamente todos los cursos del colegio, y también las instituciones invitadas pueden presentar a su candidato o candidata”, agregó Carvajal.

Entre las actividades previas, destaca un concurso fotográfico abierto a toda la comunidad, en el que se invita a retratar los paisajes y patrimonios culturales del departamento. “Buscamos que cada fotografía transmita un mensaje de concientización ambiental, en línea con nuestra temática”, comentó Candela Gallardo, otra de las alumnas organizadoras.

Además, la fiesta contará con la apertura de la Batucada Samba Real, DJ invitados y espectáculos musicales para que el público pueda disfrutar y bailar tras las presentaciones principales.

“Es una celebración que toda la comunidad espera cada año. Más allá de la organización de nuestro colegio, la idea es que participen todos, porque es una fiesta departamental que une a los jóvenes y a las familias”, concluyeron los alumnos del grupo Imperium.