Un guanaco joven fue hallado el pasado domingo 3 de agosto en el interior de una finca de Barreal, Calingasta, generando preocupación entre vecinos que temían un posible caso de maltrato o caza furtiva. Las primeras imágenes del animal, que mostraban sus patas atadas, hicieron crecer las sospechas, pero finalmente se confirmó que estaba en buen estado de salud y que no había sufrido ningún tipo de violencia.

Desde la Secretaría de Ambiente le explicaron a Diario 13 que el ejemplar se había separado de su manada, de manera similar a “un niño que se pierde en la playa”. Su captura fue parte de un procedimiento controlado para protegerlo: “Se lo ató para evitar que se lastime durante la revisión veterinaria”, indicaron.

En el operativo intervinieron Gendarmería Nacional, el Parque Nacional El Leoncito y personal de Ambiente, quienes constataron que el guanaco tenía conducta salvaje, descartando así que hubiese estado en cautiverio.

Los agentes de conservación, especializados en manipulación de fauna silvestre, le realizaron estudios clínicos y un análisis comportamental para verificar su estado. Tras confirmar que estaba sano, fue liberado en su hábitat natural, en una zona cercana a la cordillera.

Las autoridades recordaron la importancia de dar aviso inmediato a organismos competentes en caso de avistar fauna silvestre fuera de su entorno o comunicarse al 2644305057, para garantizar su rescate seguro y la conservación de las especies.