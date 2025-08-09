En Barreal, Calingasta, un rincón sanjuanino rodeado de belleza natural y tradición agrícola, nació un proyecto que promete cambiar la forma de calefaccionar hogares. Ivana Sarmiento De Vita y Belén Ahumada son las creadoras de ALOMO, un emprendimiento que desde el 3 de julio de 2025 distribuye pellets y briquetas de biomasa, elaborados a partir de residuos de madera, hojas, poda y restos orgánicos.

La propuesta es económica, ecológica y de triple impacto: económico, social y ambiental. “Nuestro objetivo es ofrecer una alternativa de calefacción más eficiente, económica y amigable con el medio ambiente que pueda llegar a todos los hogares, instituciones y comercios de Barreal y de la provincia”, explicó Ivana.

Si bien emprender en esta zona cordillerana presenta desafíos como altos costos logísticos y poca disponibilidad de proveedores, las emprendedoras destacan el apoyo comunitario y la oportunidad de desarrollar soluciones adaptadas a la realidad local. Al inicio, la novedad generó dudas, pero con la llegada del invierno las pruebas gratuitas y el boca en boca dispararon la demanda.

Los pellets son pequeños cilindros compactos elaborados con residuos orgánicos. Se colocan en estufas u hornos y, combinados con una briqueta que funciona como encendedor, pueden calefaccionar un ambiente durante casi seis horas. Se venden en bolsas de 13 kilos a unos $14.000, un costo notablemente inferior al kilo de leña, que ronda los $20.000.

Además de su bajo precio, el producto reduce la huella de carbono y promueve el uso de energías limpias. Las emprendedoras reciben pedidos principalmente a través de redes sociales y por recomendación de clientes satisfechos.

El siguiente paso es ambicioso: conseguir inversores para instalar la primera fábrica de pellets de biomasa en Calingasta, lo que permitiría aprovechar los residuos orgánicos locales, abaratar costos y generar empleo genuino para operarios, recolectores y transportistas.

Este modelo se enmarca en la economía circular, ya que transforma desechos que hoy son desaprovechados o quemados en un recurso energético sustentable. “No buscamos reemplazar lo humano ni las tradiciones, sino adaptarnos a las nuevas necesidades energéticas cuidando nuestro entorno”, señalan las fundadoras de ALOMO, convencidas de que este proyecto puede convertirse en referente provincial y regional en energías renovables.