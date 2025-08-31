El Parque Nacional El Leoncito, ubicado en Calingasta, amaneció cubierto de blanco tras la intensa Tormenta de Santa Rosa que se registró en la provincia. Desde la página oficial del área protegida difundieron imágenes en las que se observaron senderos, montañas y paisajes característicos del lugar bajo un manto de nieve.

El fenómeno sorprendió a los sanjuaninos, quienes destacaron la postal invernal que dejó la tormenta en pleno cierre de agosto. Si bien se esperaba la presencia del temporal, sorprendió que llegue con tanta intensidad y deje nieve en la región, lo que convirtió a El Leoncito en uno de los escenarios naturales más llamativos de la jornada.

Nevadas en distintos puntos de San Juan

La nieve también se hizo presente en otras localidades sanjuaninas. En Sarmiento, Calingasta e Iglesia se registraron nevadas durante la mañana del domingo, generando postales únicas que rápidamente circularon en redes sociales. En localidades como Pedernal, Barreal, Bauchazeta y varios distritos de Iglesia, la nieve fue la protagonista, mientras que en el resto de la provincia predominó la lluvia.

El Servicio Meteorológico Nacional había emitido una alerta amarilla por tormentas para todo el fin de semana. Las precipitaciones comenzaron en la madrugada del sábado y se extendieron durante toda la jornada, con granizo en algunos departamentos y la evacuación de más de 300 familias afectadas.

En el Gran San Juan y zonas cercanas, las lluvias continuaron durante el domingo, provocando cortes de luz, calles anegadas y acumulación de agua en rutas. En contraste, los departamentos cordilleranos ofrecieron un paisaje de invierno tardío que sorprendió a los habitantes.

Ayuda para los afectados

En paralelo, Cáritas lanzó una campaña solidaria destinada a asistir a las familias damnificadas por las intensas lluvias en diferentes puntos de la provincia.

La Tormenta de Santa Rosa dejó así un doble saldo en San Juan: postales únicas de la nieve en la cordillera y localidades de montaña, y complicaciones urbanas para cientos de vecinos que debieron ser asistidos por Defensa Civil y organismos de emergencia